Haviza Devi Anjani Berduka, Sang Ayahanda Tutup Usia

JawaPos.com - Kabar duka datang dari aktris Haviza Devi Anjani. Sang ayahanda, Muhammad Fauzi bin Said Al Faidh, meninggal dunia pada 22 September 2026.

Kabar kepergian Muhammad Fauzi disampaikan Haviza melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @havizadevianjani. Dalam unggahan tersebut, Haviza mengenang sang ayah dengan panggilan "Waled" sekaligus menyampaikan salam perpisahan.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat berpulang, Waled. Your love will always be a part of us," tulis Haviza.

Unggahan tersebut juga memperlihatkan suasana keluarga yang tengah berduka setelah kehilangan sosok yang memiliki tempat penting dalam kehidupan mereka.

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Haviza kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan ucapan belasungkawa, doa, maupun dukungan kepada keluarganya selama masa duka.

"Terima kasih untuk semua ucapan belasungkawa, doa, dan yang telah menemani kami di masa duka ini," lanjutnya.

Ia bersama keluarga juga memohonkan maaf apabila semasa hidupnya ayahnya pernah melakukan kesalahan maupun kekhilafan.

"Kami sekeluarga memohon maaf apabila semasa hidupnya terdapat kesalahan dan kekhilafan. Insya Allah Waled diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Amin YRA," tulis Haviza.