Iva Jovic Sukses Raih Gelar Kedua Guadalajara secara Berturut-turut

JawaPos.com – Bintang tenis remaja Amerika Serikat, Iva Jovic, berhasil mempertahankan gelar WTA 500 Guadalajara setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat, Peyton Stearns, dengan skor 6-4, 6-2.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (18/9), Petenis berusia 18 tahun itu tampil dominan sejak awal pertandingan dan memastikan kemenangan dalam dua set langsung.

Hasil tersebut mengantarkan Jovic meraih gelar WTA Tour keduanya secara beruntun di Guadalajara. Keberhasilan itu sekaligus mempertegas perkembangan Jovic sebagai salah satu petenis muda yang mencuri perhatian di dunia tenis.

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Jovic sebelumnya meraih gelar WTA Tour pertamanya di Guadalajara pada tahun lalu dan kembali menunjukkan performa konsisten sepanjang turnamen tahun ini.

Jovic melewati seluruh pertandingan tanpa kehilangan satu set pun hingga mencapai partai final. Dalam perjalanannya menuju gelar, Jovic mengalahkan Zeynep Sonmez, Magdalena Frech, dan Cristina Bucsa. Ia juga dipastikan naik ke peringkat tertinggi dalam kariernya, yaitu posisi ke-13 dunia, pada Senin.

Jovic menyebut dukungan penonton menjadi salah satu alasan yang membuatnya menikmati penampilannya di Guadalajara.

Joviv juga mengatakan peningkatan performanya sepanjang tahun menunjukkan bahwa dirinya kini menjadi pemain yang lebih lengkap dibandingkan musim sebelumnya.

Tahun ini, Jovic telah mencatat sejumlah pencapaian penting, termasuk mencapai perempat final Australian Open serta melaju hingga pekan kedua Wimbledon dan US Open.