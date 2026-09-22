Oka Antara Luapkan Emosi, Honor dari Rumah Produksi Belum Dibayar

Aktor Oka Antara. (istimewa)
JawaPos.com - Aktor Oka Antara mengungkapkan persoalan honornya tidak kunjung dibayarkan oleh sebuah rumah produksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Oka melalui siaran langsung di media sosial dan potongan videonya beredar luas hingga menjadi perhatian publik.
Dalam video yang dibagikan ulang ke media sosial, Oka terlihat emosional ketika membicarakan kondisi yang dialaminya. Ia menyebut, pekerjaan dalam sebuah project telah diselesaikan aka. tetapi honor yang menjadi haknya belum juga diterima.
Tak hanya dirinya, Oka juga menyebut ada aktor lain yang mengalami persoalan serupa. Salah satunya Ibrahim Irsyad atau Ohim.
"Apa nggak kasihan sama aku diutangin. Ohim (Ibrahim Irsyad) juga tuh, diutangin (sama PH). Kasihan banget," ujar Oka.
Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan tersendiri bagi aktor ketika pembayaran dari rumah produksi mengalami keterlambatan.
"Makanya eksklusif Ohim biar punya penghasilan. Dizalimi sama PH tukang zalim," keluh Oka Antara.
Oka kemudian mengingatkan pentingnya sumber penghasilan lain bagi pekerja industri hiburan. Bagi aktor, pekerjaan yang telah diselesaikan semestinya diikuti dengan pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak.
"Tuhan mendengar doa orang-orang yang dizalimi. Tandai itu. Tandai itu!" tegasnya.
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