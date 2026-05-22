Ratu Sofya Disomasi Usai Tolak Promosikan Film yang Dibintanginya

Aktris Ratu Sofya. (Instagram: ratusfy_)
JawaPos.com - Aktris Ratu Sofya mendapat somasi dari rumah produksi HAS Pictures gara-gara menolak untuk terlibat mempromosikan film berjudul Dosa: Penebusan atau Pengampunan yang dibintanginya
Ratu Sofya dinilai melanggar kesepakatan kontrak kerja sama dengan rumah produksi. Alhasil, sang aktris diganjar dengan somasi, bahkan tidak menutup kemungkinan akan diproses lebih lanjut secara hukum perdata atau pidana apabila dirasa memang diperlukan.
"Apa masalahnya? Salah satu pemeran utama dari film ini tidak mau ikut promo dan itu jelas merugikan kita dari PH," kata Reza Aditya selaku produser dari rumah produksi HAS Pictures.
Pihak rumah produksi mengungkapkan alasan kenapa Ratu Sofya menolak untuk terlibat mempromosikan film yang akan tayang pada pertengahan tahun ini.
Baca Juga:Pesulap Merah Kaget Kuncen Gunung Kawi Blak-blakan Soal Sejumlah Nama Artis Diduga Lakukan Ritual Pesugihan
Salah satu alasan penolakan, Ratu Sofya merasa tidak nyaman karena film itu kabarnya ada sex scene atau adegan seks.
"Saudari RS ini enggan ikut promo gitu karena saudari RS bilang dia kurang nyaman dengan film ini gitu,' tuturnya.
Pihak rumah produksi heran kenapa Ratu Sofya tiba-tiba menolak terlibat dalam promosi film yang dibintanginya. Padahal, sejak awal hingga proses syuting berlangsung, tidak ada masalah apa pun.
"Padahal sebelum masalah ini terjadi, saudari RS ini dari awal proses casting ditemani juga sama tante. Dari proses casting, dari reading, dan proses syuting, dia sangat fun dan sangat nyaman di lokasi syuting gitu. Tidak ada keresahan yang kita terima, tidak ada komplain yang kita terima," katanya.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah