Abdul Rahman
Jumat, 22 Mei 2026 | 17.16 WIB

Ratu Sofya Disomasi Usai Tolak Promosikan Film yang Dibintanginya

Aktris Ratu Sofya. (Instagram: ratusfy_)

JawaPos.com - Aktris Ratu Sofya mendapat somasi dari rumah produksi HAS Pictures gara-gara menolak untuk terlibat mempromosikan film berjudul Dosa: Penebusan atau Pengampunan yang dibintanginya

Ratu Sofya dinilai melanggar kesepakatan kontrak kerja sama dengan rumah produksi. Alhasil, sang aktris diganjar dengan somasi, bahkan tidak menutup kemungkinan akan diproses lebih lanjut secara hukum perdata atau pidana apabila dirasa memang diperlukan.

"Apa masalahnya? Salah satu pemeran utama dari film ini tidak mau ikut promo dan itu jelas merugikan kita dari PH," kata Reza Aditya selaku produser dari rumah produksi HAS Pictures.

Pihak rumah produksi mengungkapkan alasan kenapa Ratu Sofya menolak untuk terlibat mempromosikan film yang akan tayang pada pertengahan tahun ini. 

Salah satu alasan penolakan, Ratu Sofya merasa tidak nyaman karena film itu kabarnya ada sex scene atau adegan seks.

"Saudari RS ini enggan ikut promo gitu karena saudari RS bilang dia kurang nyaman dengan film ini gitu,' tuturnya.

Pihak rumah produksi heran kenapa Ratu Sofya tiba-tiba menolak terlibat dalam promosi film yang dibintanginya. Padahal, sejak awal hingga proses syuting berlangsung, tidak ada masalah apa pun.

"Padahal sebelum masalah ini terjadi, saudari RS ini dari awal proses casting ditemani juga sama tante. Dari proses casting, dari reading, dan proses syuting, dia sangat fun dan sangat nyaman di lokasi syuting gitu. Tidak ada keresahan yang kita terima, tidak ada komplain yang kita terima," katanya.

