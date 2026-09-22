Jackson Wang Buka Babak Baru Bersama Roc Nation, Rilis Single “Thank You"

Jackson Wang memulai babak baru bersama Roc Nation sekaligus merilis single terbaru, Thank You. (istimewa)
JawaPos.com - Jackson Wang membuka babak baru dalam perjalanan karier musiknya setelah resmi menjalin kerja sama manajemen dengan Roc Nation, perusahaan hiburan yang didirikan Jay-Z.
Bersamaan dengan langkah tersebut, Jackson merilis single terbaru berjudul “Thank You” pada 21 September 2026.
“Thank You” menjadi rilisan terbaru Jackson setelah album MAGICMAN 2 pada 2025. Lagu tersebut sekaligus menjadi karya pertama yang dirilisnya setelah bergabung dengan Roc Nation.
Kehadiran single ini bukan sekadar menandai perubahan dalam perjalanan profesional Jackson. “Thank You” juga menjadi bentuk apresiasi kepada para penggemar dan orang-orang yang telah menemani perjalanan hidup serta kariernya. Mulai dari masa ketika ia menekuni olahraga hingga berkembang sebagai musisi dan kreator di panggung internasional.
Jay-Z Menyambut Kehadiran Jackson Wang di Roc Nation. “Kami sangat senang menyambut Jackson Wang ke dalam keluarga Roc Nation,” ujar Jay-Z dalam keterangannya.
“Dia adalah artis luar biasa dengan semangat yang sangat istimewa, dan kami tidak sabar melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya," imbuhnya.
Pesan personal dalam “Thank You” semakin terasa melalui video musiknya. Jackson menggandeng sutradara Ojun Kwon untuk menghadirkan visual hitam-putih yang menggambarkan berbagai fase kehidupannya.
Menariknya, Jackson tidak hanya menjadikan penggemar sebagai penonton. Ia mengundang fans dari berbagai negara untuk ikut ambil bagian dalam pembuatan video musik tersebut.
Pendaftaran datang dari lebih dari 80 negara. Dari ratusan penggemar yang mendaftar, sebanyak 30 orang akhirnya terpilih untuk hadir dan tampil dalam proses syuting bersama Jackson. Mereka berasal dari sejumlah negara, termasuk China, Amerika Serikat, Australia, Meksiko, Inggris, Malaysia, dan Singapura.
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