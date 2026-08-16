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Antara
Minggu, 16 Agustus 2026 | 23.32 WIB

Rhoma Irama Kembali Guncang Malaysia Setelah 2 Dekade Absen

Musisi legendaris Rhoma Irama saat tampil di Latihan Pestapora, di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (15/8/2026). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga - Image

Musisi legendaris Rhoma Irama saat tampil di Latihan Pestapora, di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (15/8/2026). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

JawaPos.com - Musisi legendaris Rhoma Irama kembali mengguncang panggung Malaysia, di ajang musik Latihan Pestapora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu, setelah sekitar 20 tahun absen tampil di Negeri Jiran, dikutip dari ANTARA.

Rhoma yang tampil bersama grup Soneta, sukses membuat generasi muda Malaysia maupun warga negara Indonesia yang hadir di festival musik itu ikut bergoyang.

Sejumlah lagu dibawakan sang Raja Dangdut seperti Euphoria, Judi, Keramat, hingga Kata Pujangga.

Suasana semakin semarak saat lagu Kata Pujangga dimainkan, di mana grup musik Maliq D'essentials ikut bergabung di pertengahan lagu.

Penampilan Rhoma Irama bersama Maliq D'essentials menjadi salah satu yang dinanti dalam Latihan Pestapora Malaysia, selain musisi lain seperti Tulus, Tipe-X, Bernadya hingga Nadhif Basalamah.

Sementara musisi Negeri Jiran yang tampil antara lain Aisha Retno, Aziz Hanun, Gerhana, Skacinta, Masdi, Insomniack hingga FUGO dan lainnya.

Sebelumnya Rhoma Irama dalam konferensi pers awal Latihan Pestapora menyatakan kerinduannya tampil di Malaysia.

"Saya sudah 10 kali konser di Malaysia. Tapi terakhir saya tampil di Malaysia mungkin 20 tahun lalu," ujar Rhoma Irama kala itu.

Editor: Banu Adikara
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