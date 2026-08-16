Rhoma Irama Kembali Guncang Malaysia Setelah 2 Dekade Absen

Musisi legendaris Rhoma Irama saat tampil di Latihan Pestapora, di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (15/8/2026). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
JawaPos.com - Musisi legendaris Rhoma Irama kembali mengguncang panggung Malaysia, di ajang musik Latihan Pestapora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu, setelah sekitar 20 tahun absen tampil di Negeri Jiran, dikutip dari ANTARA.
Rhoma yang tampil bersama grup Soneta, sukses membuat generasi muda Malaysia maupun warga negara Indonesia yang hadir di festival musik itu ikut bergoyang.
Sejumlah lagu dibawakan sang Raja Dangdut seperti Euphoria, Judi, Keramat, hingga Kata Pujangga.
Suasana semakin semarak saat lagu Kata Pujangga dimainkan, di mana grup musik Maliq D'essentials ikut bergabung di pertengahan lagu.
Penampilan Rhoma Irama bersama Maliq D'essentials menjadi salah satu yang dinanti dalam Latihan Pestapora Malaysia, selain musisi lain seperti Tulus, Tipe-X, Bernadya hingga Nadhif Basalamah.
Sementara musisi Negeri Jiran yang tampil antara lain Aisha Retno, Aziz Hanun, Gerhana, Skacinta, Masdi, Insomniack hingga FUGO dan lainnya.
Sebelumnya Rhoma Irama dalam konferensi pers awal Latihan Pestapora menyatakan kerinduannya tampil di Malaysia.
"Saya sudah 10 kali konser di Malaysia. Tapi terakhir saya tampil di Malaysia mungkin 20 tahun lalu," ujar Rhoma Irama kala itu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa