Lee Re Resmi Perpanjang Kontrak Eksklusif dengan Chorokbaem Entertainment

JawaPos.com – Lee Re babak baru dalam perjalanan kariernya dengan kembali menandatangani kontrak eksklusif bersama Chorokbaem Entertainment.

Kabar tersebut diumumkan oleh pihak agensi pada 16 September 2026, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus mendukung perkembangan akting Lee Re di berbagai bidang.

Chorokbaem Entertainment menyambut Lee Re sebagai bagian dari keluarga mereka dan menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar sang aktris dapat menunjukkan kemampuannya dalam beragam proyek.

Agensi juga menyoroti kemampuan akting serta fleksibilitas Lee Re yang dinilai mampu menghadirkan karakter dengan warna berbeda, baik di layar kaca maupun layar lebar.

Menurut laporan allkpop, keputusan memperpanjang kontrak tersebut menjadi langkah penting bagi Lee Re untuk melanjutkan kiprahnya di industri hiburan.

Lahir pada 2006, Lee Re telah mengenal dunia akting sejak masih kecil dan memulai debut televisinya pada 2012.

Di tengah aktivitasnya sebagai aktris, ia kini juga menempuh pendidikan di College of Arts, Chung-Ang University.

Nama Lee Re semakin dikenal melalui sejumlah proyek populer. Ia pernah tampil dalam serial Netflix “Hellbound” dan musim keduanya sebagai Jin Hee-jung.

Selain itu, ia juga membintangi “Castaway Diva”, memperlihatkan perkembangan kemampuan aktingnya melalui karakter yang berbeda dari proyek-proyek sebelumnya.