Jelang Keputusan Room of Time, Hubungan Para Peserta My Remaining Romance Makin Memanas

JawaPos.com – Reality show My Remaining Romance makin mendekati momen penentuan. Dalam episode ke-7, para peserta akan menunjukkan kesungguhan mereka dalam memperjuangkan perasaan sebelum tiba pada keputusan di “Room of Time”.

Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Han Do-gon. Ia menegaskan bahwa apa pun hasil yang akan diterimanya, dirinya akan terus melangkah seperti biasa.

Keteguhan tersebut bahkan membuat MC Jung Yong-hwa menyebut Han Do-gon memiliki aura seperti seorang second male lead dalam drama romantis.

Sementara itu, Kang Min-young juga mengungkapkan keinginannya untuk menyampaikan perasaan dengan tegas agar tidak menyesal di kemudian hari.

Episode kali ini juga menghadirkan momen baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni “200-Minute Date”.

Dalam kencan tersebut, dua peserta akan memberikan waktu masing-masing 100 menit untuk satu sama lain.

Konsep tersebut langsung menarik perhatian para MC hingga Lee Se-young menyebutnya sebagai bentuk kemenangan sisi kemanusiaan dan sebuah kisah yang sempurna.

Menurut laporan OSEN, hubungan Seo Ro-bin dan Kim Ryun-gi juga akan memasuki fase baru.

Setelah sebelumnya semakin dekat karena saling mengungkapkan perasaan, Kim Ryun-gi yang dikenal sebagai sosok stabil dan tidak suka bermain-main perlahan mulai menggoyahkan hati Seo Ro-bin.