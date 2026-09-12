Rakuten Viki K-Drama Day Kembali untuk Tahun Keempat, Hadirkan Tayangan Gratis dan Hadiah Spesial 

JawaPos.com – Kabar gembira! Rakuten Viki kembali hadirkan perayaan K-Drama Day untuk tahun keempat.

Ajang tahunan ini menjadi kesempatan bagi penggemar di berbagai negara untuk menikmati beragam tayangan Korea sekaligus mendapatkan pengalaman spesial yang berkaitan dengan dunia K-drama.

Perayaan tahun ini kembali menawarkan berbagai keseruan, mulai dari tayangan gratis, hadiah menarik, hingga konten eksklusif bersama para bintang Korea.

Rakuten Viki juga menyiapkan sejumlah program khusus yang memungkinkan penggemar menikmati drama favorit mereka sembari mengikuti berbagai aktivitas interaktif selama perayaan berlangsung.

K-Drama Day juga menjadi wadah bagi komunitas penggemar untuk semakin dekat dengan industri hiburan Korea.

Berbagai konten eksklusif dan kesempatan spesial bersama talenta Korea menjadi bagian dari perayaan yang dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pengguna Viki.

Menurut laporan Soompi, K-Drama Day tahun ini kembali menghadirkan sejumlah program menarik bagi penggemar, termasuk akses menonton drama secara gratis serta kesempatan memenangkan hadiah spesial.