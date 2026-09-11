Endah Fitrianingsih Awalnya Kenalkan Malik Bawazier sebagai Klien kepada Aris

Praktisi hukum Malik Bawazier saat mendampingi Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) di Bareskrim Polri, Senin (24/8) untuk melaporkan Dirut PT Pelindo II RJ Lino.
JawaPos.com - Kedekatan Endah Fitrianingsih dengan Malik Bawazier awalnya tidak membuat suaminya, pengusaha Aristya Agung Setiawan atau Aris, menaruh curiga. Sebab, Endah memperkenalkan Malik kepada Aris sebagai klien dari usaha yang dijalankannya.
Hal itu disampaikan kuasa hukum Aris, Dodi Sularso. Menurut Dodi, penjelasan tersebut membuat Aris pada awalnya menganggap hubungan Endah dengan Malik sebatas urusan pekerjaan.
Namun, kecurigaan Aris mulai tumbuh ketika Endah dan Malik semakin sering terlihat bepergian bersama.
"Hubungannya pertama begini, istrinya menjelaskan katanya ini klien. Pak Aris awalnya tidak terlalu curiga, tapi kok sering pergi bersama gitu," ujar Dodi Sularso saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.
Kecurigaan tersebut semakin kuat setelah Endah dan Malik diketahui pulang bersama dari London. Aris kemudian menanyakan kepada salah seorang temannya tentang sosok pria yang bersama istrinya tersebut.
Dari informasi yang diterimanya, Aris mengetahui bahwa pria tersebut adalah pengacara sekaligus suami dari artis Cut Keke, Malik Bawazier.
Menurut Dodi, perhatian Aris kemudian tertuju pada penggunaan sejumlah fasilitas miliknya. Endah dan Malik disebut tidak hanya kerap berada di dua apartemen milik Aris, tetapi juga menggunakan mobil yang dibelikan Aris untuk istrinya.
"Di mobil Lexus itu mereka sering bareng gitu loh. Makanya MB ini menggunakan fasilitas dari Pak Aris juga ya," kata Dodi.
Aris membenarkan bahwa Malik memang kerap menggunakan fasilitas yang menjadi miliknya. Ia memastikan mobil dan apartemen tersebut diperoleh dari hasil kerja kerasnya.
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