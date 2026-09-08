Lebih dari Sekadar Aktor, Mathias Muchus Temukan Hati di Film Istimewa

JawaPos.com - Mathias Muchus mendapat pengalaman yang begitu berarti saat terlibat dalam film Istimewa. Dari banyak judul film dan beradu akting dengan banyak aktor dan aktris membuatnya merasa biasa saja.

Mathias Muchus justru merasakan pengalaman luar biasa ketika beradu peran dengan sejumlah aktor disabilitas dalam film produksi Kairos Pictures. Aktor kenamaan Tanah Air itu merasa kembali memaknai hidup dan perjalanannya sebagai seorang aktor.

Mathias Muchus yang berperan sebagai Pak Mahendra mengatakan, keterlibatannya dalam film Istimewa bukan sekadar pekerjaan untuk memenuhi tuntutan profesional.

Proses syuting justru menjadi pengalaman yang menyentuh kedalaman hati dan sisi kemanusiaannya karena ia dapat berinteraksi secara langsung dengan anak-anak disabilitas yang menjadi bagian penting dalam cerita film.

Baca Juga:DJ Katty Butterfly Dituntut Ganti Rugi Rp 146 Juta hingga Diancam Proses Hukum Buntut Batal Tampil

Mathias Muchus mengungkapkan hal tersebut dalam gelaran jumpa pers film Istimewa di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/9). Menurutnya, film ini membuat perjalanan panjangnya di dunia seni peran terasa memiliki makna yang berbeda.

“Jujur saya katakan, perjalanan karier saya ini adalah salah satu momen di mana karier saya merasa punya makna dan arti,” ujar Mathias Muchus.

Selama proses produksi, Mathias tidak menempatkan para pemain disabilitas sebagai sosok yang harus diperlakukan berbeda. Interaksi yang terbangun justru berlangsung secara natural. Mereka bercanda, saling membantu, bahkan melakukan kontak fisik seperti layaknya orang-orang yang sudah lama menjadi bagian dari satu keluarga.

Bagi Mathias Muchus, kedekatan tersebut menjadi salah satu pengalaman paling berharga selama menjalani syuting. Ia tidak ingin melihat para pemain disabilitas sebagai orang yang harus dikasihani, melainkan sebagai individu yang memiliki kemampuan, karakter, dan ruang yang sama untuk berkarya.