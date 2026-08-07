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Abdul Rahman
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.57 WIB

Irish Bella Hamil Anak Haldy Sabri Usai 2 Tahun Menikah, Penantian Penuh Doa dan Air Mata

Irish Bella mengumumkan kehamilan dari pernikahan bersama Haldy Sabri setelah 2 tahun penantian. (Instagram: _irishbella_) - Image

Irish Bella mengumumkan kehamilan dari pernikahan bersama Haldy Sabri setelah 2 tahun penantian. (Instagram: _irishbella_)

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari Irish Bella dan Haldy Sabri. Setelah hampir dua tahun membina bahtera rumah tangga, pasangan ini akhirnya bersiap menyambut kehadiran buah hati dari pernikahan mereka.

Kabar Irish Bella hamil anak Haldy Sabri disampaikan langsung sang artis melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Irish Bella membagikan momen saat memperlihatkan foto USG calon buah hatinya.

Tak hanya foto USG, perubahan fisik Irish Bella juga mulai terlihat. Baby bump perempuan berhijab tersebut tampak semakin jelas dalam video yang dibagikannya kepada para pengikut di media sosial.

Meski telah mengumumkan kehamilan, Irish Bella belum mengungkap secara detail usia kandungan maupun perkiraan waktu kelahiran sang buah hati. Ia justru bercerita tentang perjalanan emosional yang dilaluinya hingga akhirnya mendapatkan kabar bahagia ini.

Irish Bella menyebut kehamilan ini merupakan jawaban dari penantian panjang yang dipenuhi doa, air mata, dan harapan bersama sang suami.

“Alhamdulillah, setelah perjalanan yang penuh doa, air mata, dan harapan yang tidak sebentar ini. Akhirnya doa itu datang ke tempat yang tepat,” tulis Irish Bella.

Perjalanan kehamilan tersebut rupanya tidak sepenuhnya mudah. Irish Bella mengaku mengalami mual yang cukup berat ketika melewati trimester pertama.

Irish Bella mengumumkan kehamilan dari pernikahan bersama Haldy Sabri setelah 2 tahun penantian. (Instagram: _irishbella_)

Sehari setelah mengumumkan kehamilannya, Irish Bella kembali membagikan curahan hati melalui unggahan Instagram pada Jumat, 7 Agustus 2026. Ia mengaku masih belum percaya akhirnya kembali merasakan pengalaman mengandung.

Editor: Abdul Rahman
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