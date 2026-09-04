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Leni Setya Wati
Sabtu, 5 September 2026 | 05.29 WIB

Usai Kembali ke ADOR, Haerin NewJeans Bersiap Jalani Aktivitas Publik Pertama

haerin newjeans (x @haerinsources) - Image

haerin newjeans (x @haerinsources)

JawaPos.com – Haerin NewJeans kembali menyapa publik secara langsung setelah beberapa waktu membatasi aktivitasnya. Haerin dijadwalkan menghadiri sebuah acara brand kecantikan mewah di Seoul pada 7 September.

Momen ini menjadi perhatian karena merupakan kemunculan resminya di hadapan pers sejak kembali ke ADOR.

Haerin akan menghadiri acara photocall yang berlangsung di Lotte Department Store cabang Jamsil, Seoul.

Sejumlah selebritas lain juga dijadwalkan hadir dalam acara tersebut, termasuk Kim Yuna, Nam Joo-hyuk, Joy Red Velvet, Shin Ye-eun, Kim Jae-won, serta model Irene dan Bae Yoon-young.

Sebelum kembali tampil dalam acara offline, Haerin sebenarnya telah lebih dulu melanjutkan aktivitas individualnya melalui dunia fashion.

Pada Agustus lalu, ia menghiasi sampul edisi September Marie Claire Korea. Proyek tersebut menjadi aktivitas individu pertamanya setelah kembali ke ADOR dan sekaligus memperlihatkan sisi Haerin yang lebih dewasa serta elegan.

Menurut laporan allkpop, penampilan di acara brand pada 7 September akan menjadi kesempatan pertama Haerin bertemu langsung dengan awak media sejak kembali ke ADOR.

Sebelumnya, aktivitasnya lebih banyak berkaitan dengan proyek pemotretan sehingga kemunculan di hadapan publik ini pun menarik perhatian penggemar dan industri hiburan.

Haerin dan Hyein sebelumnya menyatakan keinginan untuk kembali ke ADOR pada November 2025 setelah melalui diskusi dengan agensi.

Hanni kemudian kembali ke ADOR pada Desember tahun yang sama, sementara Minji masih dalam pembicaraan dengan agensi.

Editor: Hanny Suwindari
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