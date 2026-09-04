Pamer Cincin, Yoriko Angeline Bahagia Dilamar Aldio Oekon di Istana Versailles Prancis

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari aktris Yoriko Angeline. Bintang film Pesugihan Sate Gagak itu resmi menerima lamaran dari kekasihnya, Aldio Oekon, seorang pebalap mobil profesional. Momen romantis tersebut berlangsung di taman Istana Versailles, Prancis.

Yoriko membagikan kabar tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Sejumlah foto memperlihatkan momen ketika Aldio berlutut di hadapan Yoriko sambil menyodorkan cincin.

Yoriko terlihat terkejut ketika mengetahui kekasihnya ternyata telah menyiapkan kejutan manis untuknya. Ekspresi bahagia sang aktris terekam dengan sangat jelas dalam foto yang dibagikannya dan menjadi bagian dari pengumuman momen spesial tersebut.

Tidak banyak kata yang dituliskan Yoriko Angeline untuk menggambarkan perasaan bahagia tersebut. Ia hanya menyertakan sebuah kalimat pendek dalam bahasa Inggris namun memiliki makna cukup dalam.

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“Found my plus-one for life,” tulis Yoriko, pemeran Wati dalam Dilan 1991, melalui unggahannya di Instagram.

Momen manis saat Aldio Oekon melamar Yoriko Angeline di Istana Versailles, Prancis. (Instagram: yorikooangln_)

Ungkapan tersebut menggambarkan keinginan Yoriko untuk menjalin hubungan serius ke jenjang pernikahan dengan Aldio dan menjadikan sang pebalap sebagai pasangan hidupnya. Lamaran ini sekaligus menjadi babak baru dalam hubungan mereka yang selama ini relatif jauh dari sorotan publik.

Lokasi yang dipilih Aldio untuk melamar Yoriko Angeline juga tidak kalah menarik perhatian. Prosesi lamaran dilaksanakan di taman Istana Versailles, salah satu destinasi bersejarah paling terkenal di Prancis.