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Abdul Rahman
Jumat, 4 September 2026 | 17.22 WIB

Profil dan Biodata Yoriko Angeline, Aktris yang Dilamar Pebalap Aldio Oekon di Versailles Prancis

Artis Yoriko Angeline. (Instagram: yorikooangln_) - Image

Artis Yoriko Angeline. (Instagram: yorikooangln_)

JawaPos.com - Kabar pertunangan Yoriko Angeline dengan pebalap mobil profesional asal Bali, Aldio Oekon, membuat sang aktris menjadi pusat perhatian publik. Yoriko resmi menerima lamaran Aldio dalam momen romantis yang berlangsung di taman Istana Versailles, Prancis. Ia pun membagikan kabar bahagia tersebut melalui unggahan di akun media sosialnya.

Dalam foto yang diunggah, Aldio terlihat berlutut sambil menyodorkan cincin kepada Yoriko. Sang aktris tampak terkejut sekaligus bahagia menerima kejutan tersebut. Yoriko kemudian menuliskan kalimat singkat, “Found my plus-one for life,” sebagai keterangan unggahannya.

Kabar tersebut membuat kehidupan pribadi Yoriko kembali mendapat sorotan. Selama berkarier di industri hiburan, perempuan kelahiran Banjarmasin ini dikenal lewat berbagai peran di layar lebar maupun televisi. Namun, sebelum dikenal sebagai aktris, perjalanan karier Yoriko di dunia hiburan sejatinya sudah dimulai sejak masih usia belia.

Yoriko Angeline memiliki nama lengkap Yoriko Angeline Agus Pebrianto. Ia lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 23 Agustus 2002. Kariernya di industri hiburan mulai dirintis sekitar 2013 ketika ia masih berusia anak-anak dan mengikuti sejumlah kegiatan modeling serta casting.

Setahun kemudian, Yoriko bergabung dengan Teenebelle setelah mengikuti proses audisi. Saat itu, ia menjadi salah satu anggota termuda grup vokal perempuan tersebut.

Pengalaman bersama Teenebelle menjadi salah satu pintu masuk Yoriko untuk mengenal dunia pertunjukan sekaligus membangun kepercayaan dirinya di depan kamera dan panggung.

Dari dunia musik, langkah Yoriko kemudian berkembang ke seni peran. Ia mendapat kesempatan tampil dalam FTV Rebutan Cinta Monyet. Dia juga terlibat dalam film Hijrah Cinta sebagai Adiba Khanza. Setelah itu, sejumlah tawaran akting mulai berdatangan, termasuk proyek sinetron dan film layar lebar.

Nama Yoriko Melejit Lewat Dilan

Titik penting dalam perjalanan karier Yoriko terjadi ketika ia dipercaya memerankan Wati dalam film Dilan 1990 pada 2018. Karakter tersebut merupakan bagian dari lingkaran cerita Dilan dan Milea, dua tokoh utama dalam film yang diadaptasi dari novel karya Pidi Baiq.

Kesuksesan Dilan 1990 ikut membuat nama Yoriko semakin dikenal luas. Ia kembali memerankan Wati dalam Dilan 1991 dan Milea: Suara dari Dilan. Setelah rangkaian film tersebut, Yoriko terus memperluas pengalaman aktingnya melalui berbagai genre dan karakter.

Editor: Abdul Rahman
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