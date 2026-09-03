Ariana Grande Kembali Ubah Lirik 'Thank U Next' untuk Ricky Alvarez di Penutup Konser Eternal Sunshi

Ricky Alvarez dan Ariana Grande (Instagram @spoutpodcast)
JawaPos.com – Ariana Grande kembali mengubah lirik lagu hitnya, “Thank U, Next”, saat menggelar pertunjukan terakhir tur Eternal Sunshine di O2 Arena, London.
Dilansir dari laman People pada Rabu (2/9), Pada bagian lagu yang menyebut nama mantan kekasihnya, Ricky Alvarez, penyanyi berusia 33 tahun itu menyanyikan lirik.
“Wrote some songs about Ricky, I’m tryna make him my last” yang memiliki arti “Menulis beberapa lagu tentang Ricky, aku mencoba menjadikannya yang terakhir bagiku.” Perubahan tersebut sekaligus membuat penonton memberikan sorakan meriah.
Perubahan lirik di London bukan menjadi kali pertama Grande memberikan isyarat khusus kepada Alvarez selama rangkaian tur Eternal Sunshine.
Saat tampil di Brooklyn pada Juli, ia mengubah lirik menjadi, “We always find our way back” artinya “Kita selalu menemukan jalan kembali,”
Sementara dalam konser di Austin ia menyanyikan, “I know he’s still got my back” memiliki arti “Aku tahu dia masih mendukungku.”
Sejumlah perubahan lirik tersebut semakin menarik perhatian penggemar setelah Grande dan Alvarez dikabarkan kembali menjalin hubungan asmara.
Grande dan Alvarez, yang pernah menjadi penari latarnya, sebelumnya menjalin hubungan pada 2015 hingga berpisah pada Juli 2016.
Setelah kembali dekat, keduanya dikabarkan menjalani hubungan secara perlahan, dengan Alvarez disebut sebagai sosok yang selalu dipercaya dan memberikan dukungan kepada Grande.
Perubahan lirik “Thank U, Next” pada pertunjukan terakhir tur pun dinilai penggemar sebagai isyarat terbaru mengenai kedekatan kembali pasangan tersebut.
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Jawa Pos
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