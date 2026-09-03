Perjalanan Cinta Audi Marissa- Anthony Xie: Cinlok, Dilamar di Las Vegas, Lahir Gugatan Cerai

JawaPos.com - Perjalanan cinta Audi Marissa dan Anthony Xie yang bermula dari kedekatan di dunia sinetron kini memasuki babak yang berbeda. Setelah hampir enam tahun membangun bahtera rumah tangga, pasangan selebritas tersebut memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dan menjalani proses perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kabar perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie pertama kali mencuat ke publik setelah muncul gugatan cerai yang terdaftar di PN Jakarta Selatan pada 11 Agustus 2026. Perkara tersebut tercatat dengan nomor 957/Pdt.G/2026.

Keputusan untuk berpisah disebut bukan terjadi secara tiba-tiba. Sebelum gugatan perceraian masuk ke pengadilan, Audi dan Anthony dikabarkan telah membicarakan masa depan rumah tangga mereka dan sepakat untuk mengakhiri rumah tangga secara baik-baik.

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Perjalanan cinta keduanya dimulai jauh sebelum mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Audi Marissa dan Anthony Xie pertama kali saling mengenal ketika terlibat dalam produksi sinetron yang sama di SCTV pada 2017 silam.

Pada awal pertemuan, hubungan keduanya belum langsung berkembang menjadi hubungan asmara. Audi bahkan pernah mengungkapkan bahwa saat pertama kali bertemu, mereka masih memiliki pasangan masing-masing sehingga komunikasi yang terjalin sebatas pertemanan di lingkungan kerja.

Seiring waktu, intensitas pertemuan di lokasi syuting membuat keduanya semakin dekat. Benih-benih cinta kemudian tumbuh dari kebersamaan tersebut. Mereka pun terlibat cinta lokasi atau cinlok yang akhirnya berkembang menjadi hubungan yang serius.

Hubungan Audi Marissa dan Anthony Xie tidak selalu berjalan tanpa ujian. Seperti pasangan pada umumnya, keduanya sempat melewati berbagai dinamika dalam perjalanan asmara. Namun, hubungan itu tetap bertahan hingga keduanya semakin yakin untuk membawa cinta mereka ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan.

Momen penting dalam hubungan tersebut terjadi pada 30 Januari 2020. Anthony Xie melamar Audi saat keduanya berada di Las Vegas. Lamaran itu menjadi tanda bahwa hubungan yang sebelumnya tumbuh dari kedekatan di dunia hiburan telah berkembang menjadi komitmen untuk membangun kehidupan bersama.