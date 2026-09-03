H-3, Tiara Andini hingga RAN Jadi Bintang Tamu Konser Kahitna 40 Tahun

Jumpa pers konser Kahitna 40 Tahun. (istimewa)
JawaPos.com - Konser perayaan Kahitna 40 Tahun kini tinggal menghitung hari. Grup musik legendaris Indonesia itu akan menggelar konser terbesar sepanjang perjalanan karier mereka pada Sabtu, 5 September 2026, di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta.
Menjelang pelaksanaan konser, antusiasme para penggemar yang dikenal sebagai Soulmate sudah sangat terlihat. Terbukti, sebagian besar kategori tiket telah berhasil terjual habis. Hanya kategori Festival A dan Festival B yang masih tersedia bagi penonton yang ingin menyaksikan langsung perayaan empat dekade perjalanan Kahitna.
Konser mengusung tajuk KAHITNA 40 TAHUN dirancang bukan sekadar sebagai pertunjukan musik, melainkan sebagai perjalanan mengenang karya-karya Kahitna yang telah menemani kehidupan pendengar lintas generasi.
Mengusung tema “Di Antara Takkan Tergantinya Cantik & Titik Nadir Mantan Terindah”, konser ini akan membawa penonton kembali pada berbagai lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak orang.
Lagu-lagu seperti Cantik, Takkan Terganti, Titik Nadir, hingga Mantan Terindah diperkirakan menjadi bagian dari perjalanan musikal yang disiapkan Kahitna untuk para penggemarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam konser ini adalah konsep panggung bertajuk The Soulmate Journey. Konsep tersebut akan mengajak penonton menyelami perjalanan musik, cinta, dan kenangan Kahitna selama empat dekade dalam satu malam.
Panggung berskala besar juga telah disiapkan untuk menandai momentum bersejarah perjalanan Kahitna. Sejumlah kejutan khusus disebut akan menjadi bagian dari pertunjukan yang dipersiapkan untuk puluhan ribu Soulmate.
Yovie Widianto, pendiri Kahitna, mengaku merasakan emosi tersendiri menjelang konser perayaan empat dekade grup musik yang didirikannya pada 1986 tersebut.
“Tiga hari menuju panggung ini rasanya seperti membuka album lama satu per satu. Empat puluh tahun bukan sekadar angka bagi kami, itu empat puluh tahun orang jatuh cinta, patah hati, menikah, dan pulang ke rumah masing-masing sambil menyanyikan lagu-lagu kami,” katanya di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (2/9).
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Jawa Pos
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