Gaia Music Festival 2026 Siap Digelar 14-15 Agustus Nanti, Ada RAN hingga Gigi Jazz Project 

JawaPos.com - Gaia Music Festival (GMF) kembali digelar tahun ini dengan membawa semangat inklusivitas melalui tema "Music For All". Memasuki penyelenggaraan kelima, festival musik yang menjadi agenda tahunan tersebut akan berlangsung pada 14-15 Agustus 2026 di kawasan The Gaia Hotel Bandung.

Kepastian penyelenggaraan GMF 2026 diumumkan dalam konferensi pers di Habitate Jakarta, Selasa (7/7). Tahun ini, penyelenggara ingin menghadirkan festival yang dapat dinikmati seluruh kalangan tanpa memandang usia maupun selera musik.

Ketua Gaia Music Festival, Rony Triawan, mengatakan tema Music For All dipilih karena musik diyakini mampu menjadi bahasa universal yang menyatukan banyak orang.

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"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri saat ini, kami percaya masyarakat tetap membutuhkan ruang untuk menikmati hiburan dan terhubung satu sama lain. Melalui tema Music For All, kami ingin membuktikan bahwa musik mampu mempertemukan musisi, komunitas, dan penonton dari berbagai generasi serta latar belakang dalam satu pengalaman yang hangat dan bermakna," ujar Rony Triawan.

Selama empat tahun terakhir, Gaia Music Festival berkembang bukan hanya sebagai ajang pertunjukan musik, tetapi juga menjadi ruang berkumpul bagi komunitas kreatif, keluarga, pelaku seni, hingga penikmat musik dalam suasana yang mengedepankan kebersamaan.

Pada edisi tahun ini, GMF menghadirkan deretan musisi dari berbagai genre. Mereka antara lain Gigi Jazz Project, RAN, Teddy Adhitya, Adikara, Littlefingers, Keubitbit, Love Is, serta kolaborasi spesial Karimata bersama Tiara Effendy.

Selain panggung utama, penyelenggara juga kembali menghadirkan Endless Stage. Di panggung alternatif tersebut, Bass G bersama Song Brothers dijadwalkan tampil selama dua hari dengan konsep pertunjukan yang lebih santai dan interaktif berlatar panorama alam The Gaia Hotel Bandung.

Adapun, sejumlah musisi turut membagikan persiapan mereka menjelang festival. Chandra Darusman mengungkapkan Karimata akan kembali mengusung konsep kolaborasi yang selama ini menjadi ciri khas grup tersebut.

"Karimata selalu menghadirkan warna baru dalam setiap penampilan melalui kolaborasi dengan para vokalis lokal. Di Gaia Music Festival 2026, kami akan tampil bersama Tiara Effendy dan memberikan penampilan terbaik bagi seluruh penonton yang hadir untuk menikmati musik bersama kami," ujar Chandra Darusman.