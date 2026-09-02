Aksi Kim Min Ho di Lokasi Pemulihan Banjir Bikin New Recruit 4: Sabotage Makin Menarik

JawaPos.com - Merilis foto-foto baru menjelang penayangan episode terbaru, drama Korea New Recruit 4: Sabotage menarik perhatian.

Dilansir dari Soompi, Rabu (2/9), New Recruit mengangkat kisah kehidupan para pemuda berusia 20-an, serta menyelami budaya, rahasia, dan sisi absurd militer Korea Selatan.

Musim ke-4 ini menampilkan paruh kedua dari kehidupan militer Park Min Seok (Kim Min Ho) yang penuh dinamika.

Tepat saat ia mengira situasinya akan lebih tenang setelah promosi, kedatangan seorang rekrutan baru yang misterius.

Pada episode sebelumnya, Kompi 2 melakukan upaya nekat sekaligus kocak untuk berhenti merokok karena mereka ditunjuk sebagai unit percontohan militer untuk kampanye antirokok.

Dalam episode mendatang, para prajurit mendapatkan misi baru, membantu upaya pemulihan pasca-banjir.

Foto-foto yang baru dirilis memperlihatkan anggota Kompi 2 berada di lokasi bencana dengan mengenakan seragam tempur lengkap.