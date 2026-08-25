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Aulia Ramadhani
Selasa, 25 Agustus 2026 | 14.46 WIB

Di Drama New Recruit 4: Sabotage, Kisah Lee Won Jung Menjadi Seru, Intip Tanggal Tayangnya

Pemeran Drama New Recruit 4: Sabotage. Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran Drama New Recruit 4: Sabotage. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Drama Korea New Recruit 4: Sabotage telah merilis foto-foto baru menjelang penayangan perdananya hari ini, yang diperankan Lee Won Jung

Dilansir dari Soompi, Selasa (25/8), berasal dari animasi populer dengan judul yang sama, drama komedi kelam ini mengeksplorasi kehidupan para pemuda berusia 20-an.

Tayang perdana pada 24 Agustus pukul 22.00 KST, musim ke-4 ini akan menampilkan paruh kedua dari kehidupan militer Park Min Seok (Kim Min Ho) yang penuh dinamika, saat ia dipromosikan menjadi kopral.

Menghadapi berbagai dilema baru yang tiada habisnya, ternyata ia kedatangan seorang rekrutan baru misterius dan komandan batalion yang baru menandai dimulainya babak baru

Terlihat dalam foto-foto yang menangkap dinamika kehidupan sehari-hari yang tak pernah membosankan di Unit Shinhwa.

Nampak  upacara penyambutan tradisional bagi rekrutan baru hingga operasi rahasia demi mengamankan waktu tidur siang yang sangat berharga.

Dalam foto-foto tersebut, Moon Bit Nari (Kim Yo Han) berteriak dengan lantang ke arah seniornya, Im Da Hye (Jeon Seung Hun).

Sementara Moon Bit Nari mengerahkan seluruh kemampuannya dalam aksi tersebut, ekspresi Im Da Hye yang tampak tidak terkesan.

Menariknya, rekrutan baru Kim Hyun Wook (Lee Won Jung) menyaksikan semuanya dengan ketenangan khas militer yang sempurna.

Kim Hyun Wook, yang bergabung dalam operasi di bawah komando Kim Sang Hoon (Lee Choong Gu), juga tampak sangat serius saat berjaga-jaga.

Editor: Hanny Suwindari
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