Pengacara Nikita Mirzani Klaim Menang Banding, Pihak Reza Gladys: Itu Menghibur

JawaPos.com - Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys kembali menjadi sorotan publik setelah muncul pengakuan dari pengacaranya bahwa upaya banding yang diajukan pihak Nikita membuahkan kemenangan. Namun, kubu Reza Gladys justru punya pandangan lain dalam menyikapi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, menanggapi santai pernyataan yang beredar mengenai pengakuan kemenangan pihak Nikita Mirzani pada tingkat banding. Menurut dia, klaim tersebut justru dianggapnya sebagai sesuatu yang menghibur Nikita.

“Banyak netizen menyatakan upaya bandingnya dikabulkan. Saya anggap itu perbuatan yang menghibur Nikita,” kata Julianus Sembiring.

Julianus menegaskan, tidak ada yang salah apabila seseorang melakukan sesuatu untuk memberikan hiburan atau rasa senang kepada pihak lain. Namun, menurutnya, sebuah klaim tetap harus dilihat berdasarkan fakta hukum dan dokumen resmi yang diterbitkan pengadilan.

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“Kalau perbuatan untuk menghibur seseorang tidak salah, tapi belum tentu juga dapat dibenarkan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak Reza Gladys tidak sependapat dengan pernyataan pengacara Nikita Mirzani yang mengaku menang. Karena dalam putusan tingkat banding, katanya, gugatan Nikita dinyatakan ditolak dan gugatan rekonvensi Reza Gladys dinyatakan tidak dapat diterima.

Celah untuk pihak Nikita Mirzani mengaku menang karena putusan tingkat banding membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama. Dengan demikian, Nikita tidak harus membayar ganti rugi sebesar Rp 800 juta-an kepada Reza Gladys.

Menurut Julianus Sembiring, kendati putusan tingkat banding membatalkan putusan PN Jakarta Selatan, tidak lantas memenangkan Nikita Mirzani. Hal itu karena hakim secara eksplisit dalam putusan menyatakan menolak gugatan Nikita dan juga Ismail Marzuki.