Ashley Ladies’ Code Kenang EunB dan RiSe 12 Tahun Setelah Kecelakaan Tragis 

JawaPos.com – 12 tahun sejak tragedi mengenaskan Ladies’ Code, Ashley kembali mengenang dua rekan satu grupnya, EunB dan RiSe.
Pada 1 September 2026, Ashley membagikan sejumlah foto kebersamaan mereka melalui media sosial. Bersama unggahan tersebut, ia mengungkapkan bahwa dirinya masih merindukan keduanya dan berharap dapat kembali bertemu dengan mereka.
EunB dan RiSe meninggal dunia setelah kecelakaan mobil yang terjadi pada 3 September 2014. Saat itu, van yang membawa para member Ladies’ Code mengalami kecelakaan ketika perjalanan pulang dari sebuah jadwal di Daegu.
EunB meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut pada usia 21 tahun, sedangkan RiSe mengembuskan napas terakhir beberapa hari kemudian akibat luka serius yang dideritanya.
Tragedi tersebut menjadi salah satu momen paling memilukan dalam sejarah K-pop. Kepergian EunB dan RiSe tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga dan para member yang selamat, tetapi juga bagi penggemar Ladies’ Code di seluruh dunia.
Setelah kejadian tersebut, Ashley, Sojung, dan Zuny melanjutkan perjalanan mereka sebagai grup bertiga, sembari tetap membawa kenangan kedua member yang telah pergi.
Salah satu bentuk penghormatan yang paling dikenang datang melalui lagu “I’m Fine Thank You”. Setelah kabar kepergian EunB, penggemar ramai-ramai mendengarkan lagu tersebut untuk mewujudkan salah satu impian EunB, yakni melihat lagu Ladies’ Code meraih posisi teratas di tangga musik. Lagu tersebut kemudian berhasil memuncaki sejumlah chart musik real-time Korea.
Selama bertahun-tahun, para member yang tersisa juga tetap mengenang EunB dan RiSe. Ashley, Sojung, dan Zuny diketahui terus membawa kenangan keduanya dalam perjalanan masing-masing setelah Ladies’ Code beraktivitas sebagai trio. Para penggemar pun masih rutin memberikan pesan penghormatan setiap kali tanggal peringatan tragedi tersebut tiba.
Kini, 12 tahun setelah kejadian itu, pesan Ashley kembali memperlihatkan bahwa waktu tidak serta-merta menghapus rasa kehilangan.
EunB dan RiSe mungkin telah tiada, tetapi kenangan tentang keduanya masih hidup melalui orang-orang yang pernah berjalan bersama mereka dan para penggemar yang terus menjaga warisan Ladies’ Code.
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Jawa Pos
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