Psy Didakwa atas Dugaan Pelanggaran UU Layanan Medis Terkait Obat Tidur 



JawaPos.com – Kantor Kejaksaan Distrik Barat Seoul telah mendakwa Psy dan seorang profesor rumah sakit universitas secara ringkas pada 22 Juli atas dugaan pelanggaran Medical Service Act.

Menurut laporan Dispatch, Profesor tersebut diketahui merupakan dokter yang meresepkan obat kepada Psy. Sementara itu, empat orang lainnya, termasuk manajer Psy, menerima keputusan penuntutan bersyarat atau suspended indictment.

Dakwaan ringkas merupakan prosedur hukum ketika jaksa meminta pengadilan menjatuhkan hukuman seperti denda berdasarkan pemeriksaan dokumen tanpa menggelar persidangan formal.

Dalam kasus ini, perkara berkaitan dengan obat tidur yang dikonsumsi Psy untuk menangani gangguan tidur kronis yang telah didiagnosis sebelumnya.

Psy diketahui telah menggunakan obat tidur untuk kondisi tersebut. Menurut laporan yang sama, manajernya diduga mengambil obat atas nama Psy sejak 2022 hingga tahun lalu.

Praktik tersebut kemudian menjadi persoalan hukum karena obat tidur tertentu dikategorikan sebagai obat psikotropika berdasarkan peraturan yang berlaku di Korea Selatan.

Aturan yang berlaku mengharuskan obat tersebut diresepkan setelah pasien menjalani pemeriksaan langsung oleh dokter.

Pasal 17-2 Medical Service Act pada prinsipnya melarang pengambilan obat melalui perwakilan, termasuk oleh anggota keluarga dekat, kecuali terdapat kondisi tertentu, misalnya pasien tidak sadarkan diri atau tidak mampu bergerak. Karena itu, penerimaan obat melalui perantara dalam kasus Psy menjadi bagian penting dalam penyelidikan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat. Dokter yang menerbitkan resep dengan melanggar persyaratan pengambilan melalui perwakilan dapat dikenai hukuman hingga satu tahun penjara atau denda maksimal 10 juta won.

Sementara itu, pihak yang menerima resep melalui perantara dengan melanggar aturan dapat dikenai denda hingga 5 juta won.

Kasus ini pun membuat perhatian kembali tertuju pada penggunaan obat tidur oleh Psy dan prosedur medis yang dijalaninya. Namun, dakwaan ringkas tersebut masih merupakan proses hukum dan bukan putusan bersalah.