Kyuhyun Bicara Perbedaan SM dan Antenna, Jawab Santai Soal Kemungkinan Balik

kyuhyun (x @gaemgyu)
JawaPos.com – Kyuhyun Super Junior njadi sorotan usai membahas perbedaan antara agensi lamanya, SM Entertainment, dengan agensi yang menaunginya saat ini, Antenna.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika sang penyanyi sekaligus aktor musikal menjadi bintang tamu dalam sebuah konten YouTube.
Lee Yong-jin menyinggung keputusan Kyuhyun yang sebelumnya berada di bawah SM sebelum kemudian bergabung dengan Antenna.
Kyuhyun menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup terasa antara perusahaan hiburan berskala besar dengan perusahaan kecil atau menengah.
Jawabannya pun disampaikan dengan gaya santai sehingga percakapan berkembang menjadi candaan.
Ketika Lee Yong-jin bertanya apakah Kyuhyun memiliki keinginan untuk kembali ke SM, ia sempat terdiam sebelum memberikan jawaban diplomatis.
Kyuhyun mengatakan bahwa jika memilih salah satu pihak, pihak lainnya kemungkinan akan merasa kecewa.
Karena itu, ia memilih untuk menggunakan “hak untuk tetap diam” daripada memberikan jawaban yang bisa menimbulkan salah tafsir.
Namun, pertanyaan berikutnya membuat Kyuhyun memberikan respons yang lebih jelas. Saat ditanya apakah dirinya tetap tidak tertarik bergabung kembali dengan SM meskipun mendapat tawaran dengan kondisi yang bagus, Kyuhyun dengan sopan menolak kemungkinan tersebut.
Menurut laporan OSEN, Kyuhyun kemudian menjelaskan alasan di balik jawabannya dengan mengatakan bahwa SM Entertainment memiliki terlalu banyak artis yang harus dikelola.
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Jawa Pos
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