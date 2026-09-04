Lee Jung-eun dan Jung Jin-young Bintangi Drama Keluarga 'Father’s Home Cooking'

JawaPos.com – Film “Father’s Home Cooking” menawarkan kisah keluarga yang sederhana tetapi menyimpan emosi mendalam.

Menggunakan masakan rumahan sebagai benang merah cerita, film ini menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak sekaligus berbagai perasaan yang selama bertahun-tahun tersembunyi di balik rutinitas keluarga.

Cerita berpusat pada Go Ha-eung, diperankan Jung Jin-young, seorang kepala keluarga yang sepanjang hidupnya tidak pernah memasak.

Keadaan berubah ketika istrinya, Ahn Soon-ae yang diperankan Lee Jung-eun, tiba-tiba tidak lagi mampu menyiapkan makanan untuk keluarga.

Untuk pertama kalinya, Ha-eung harus masuk ke dapur dan mencoba membuat masakan rumahan sendiri. Dari kegiatan sederhana tersebut, perlahan terungkap berbagai kenangan dan emosi yang selama ini terpendam.

Lee Joon-ik untuk pertama kalinya mencoba format vertical cinema melalui proyek ini. Sang sutradara memilih pendekatan tersebut karena ingin menangkap ekspresi dan emosi karakter secara lebih dekat.

Setiap episode hanya berdurasi sekitar dua menit, sehingga ia menggunakan pendekatan psikodrama untuk memperlihatkan sisi batin masing-masing tokoh secara cepat tanpa kehilangan kedalaman cerita.

Lee Jung-eun menghadirkan karakter seorang ibu yang selama bertahun-tahun hidup dalam lingkungan keluarga patriarkal dan mengabdikan dirinya untuk menyiapkan makanan bagi suami serta anak-anak.

Sementara Jung Jin-young menggambarkan sosok ayah yang keras dari luar, tetapi sebenarnya menyimpan kasih sayang besar kepada keluarganya. Keduanya menjadi pusat emosi dalam cerita yang mempertemukan perbedaan cara pandang antargenerasi.