Danielle Marsh Kembali ke Australia, Habiskan Waktu Bersama Keluarga

JawaPos.com – Danielle Marsh akhirnya menyapa kembali penggemar lewat cara yang lebih personal. Mantan anggota NewJeans tersebut mengunggah video pertama di channel YouTube pribadinya pada 3 September 2026.

Video berjudul “Detour” itu menjadi kesempatan bagi Danielle untuk berbagi sedikit cerita mengenai kehidupannya belakangan ini.

Dalam video tersebut, Danielle tampil dengan gaya kasual dan berbicara langsung kepada penonton. Ia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sedang berada di kampung halamannya di Australia.

Keputusan untuk pulang diambil karena Danielle merasa sangat merindukan keluarga dan ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terdekatnya.

Kepulangannya ke Australia pun diisi dengan berbagai aktivitas sederhana. Danielle memperlihatkan momen ketika dirinya berenang, mengunjungi Caves Beach, hingga menikmati hidangan rumahan bersama keluarga. Suasana yang ditampilkan terasa hangat dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sebagai seorang idol.

Video perdana tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai sisi Danielle yang lebih santai dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Alih-alih menghadirkan konten yang penuh kemewahan, ia memilih membagikan momen sederhana selama berada di rumah, termasuk waktu bersama keluarga yang tampaknya sangat berarti baginya.

Menurut Soompi, video “Detour” menjadi unggahan pertama Danielle di channel YouTube pribadinya dan berisi pembaruan mengenai kehidupannya setelah kembali ke Australia.

Kehadiran video ini pun membuat penggemar kembali mendapat kesempatan untuk melihat aktivitas Danielle secara lebih dekat.