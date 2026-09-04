YooA Resmi Punya Agensi Baru, Tetap Lanjutkan Aktivitas Bersama OH MY GIRL

yooA (x @soompi)
JawaPos.com – YooA OH MY GIRL membuka babak baru dalam perjalanan kariernya setelah bergabung dengan agensi baru.
Kabar ini menjadi langkah terbaru bagi sang idol setelah sebelumnya meninggalkan WM Entertainment dan mulai memperluas aktivitasnya di luar kegiatan grup.
Ringcoms mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan YooA. Agensi tersebut menilai YooA sebagai artis yang telah membangun identitasnya sendiri melalui aktivitas bersama OH MY GIRL maupun perjalanan solonya.
Ringcoms juga berjanji memberikan dukungan penuh agar YooA dapat menunjukkan kemampuan dan pesonanya melalui berbagai proyek mendatang.
YooA memulai debutnya sebagai anggota OH MY GIRL pada 2015. Selain aktif bersama grup, ia juga menjadi anggota pertama OH MY GIRL yang menjalani debut solo.
Ia merilis mini album “Bon Voyage” pada 2020, kemudian melanjutkan perjalanan musiknya melalui “SELFISH” dan single album “Borderline”, yang semakin memperkuat warna musikalnya sebagai solois.
Karier YooA kemudian berkembang ke dunia akting. Ia melakukan debut layar lebar melalui film “Project Y”, yang memperlihatkan sisi berbeda dari dirinya sebagai seorang aktris.
Dengan bergabung bersama Ringcoms, YooA kini berkesempatan untuk semakin mengeksplorasi berbagai bidang, tidak hanya musik dan penampilan panggung.
Perpindahan agensi tersebut tidak membuat YooA meninggalkan OH MY GIRL. Sebelumnya, para anggota sepakat untuk tetap menjalankan aktivitas grup meskipun berada di bawah agensi yang berbeda.
Pada Agustus 2026, pengelolaan OH MY GIRL juga mengalami perubahan setelah grup tersebut dipindahkan dari WM Entertainment ke DSP Media.
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Jawa Pos
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