Sung Joon dan Kim Si Ah Dikabarkan Gabung Live-Action “Solo Leveling”

JawaPos.com – Adaptasi live-action “Solo Leveling” jadi perbincangan setelah dua nama baru dikabarkan masuk dalam jajaran pemeran.

Dilansir dari soompi, Sung Joon dan aktris Kim Si Ah disebut tengah dipertimbangkan untuk bergabung dalam serial Netflix tersebut, yang akan menjadikan Byeon Woo Seok sebagai pemeran utama.

Kabar tersebut pertama kali muncul pada 3 September 2026. Sung Joon dikabarkan akan memerankan Woo Jin Chul, salah satu karakter penting yang menjadi pendukung Sung Jin Woo dalam cerita. Sementara itu, Kim Si Ah disebut mendapat tawaran untuk memerankan Han Song Yi, teman dari adik Sung Jin Woo, Sung Jin Ah.

Kabar casting tersebut belum dapat dianggap sebagai konfirmasi resmi. Agensi Kim Si Ah, VARO Entertainment, dan agensi Sung Joon, moahn Entertainment, sama-sama memberikan pernyataan singkat bahwa belum ada yang dipastikan terkait keterlibatan kedua aktor tersebut dalam proyek ini.

“Solo Leveling” sendiri diadaptasi dari web novel populer yang kemudian berkembang menjadi webtoon dan serial anime. Ceritanya berpusat pada Sung Jin Woo, seorang Hunter peringkat E yang dikenal sebagai level terendah dalam dunia yang dipenuhi monster dari gerbang misterius.

Setelah mengalami kejadian nyaris merenggut nyawanya, ia memperoleh kemampuan luar biasa dan perlahan berkembang menjadi sosok yang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib umat manusia.

Sebelumnya, Byeon Woo Seok telah dikonfirmasi sebagai pemeran Sung Jin Woo. Sementara itu, Han So Hee dan Kang You Seok masing-masing sedang dalam pembicaraan untuk memerankan Cha Hae In dan Yoo Jin Ho.

Beberapa nama lain seperti Kang Mina, Rain, Lee Sung Min, dan Lee Hong Nae juga dilaporkan tengah mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam proyek tersebut.

Dengan popularitas besar “Solo Leveling” sebagai salah satu waralaba Korea yang telah memiliki basis penggemar global, versi live-action ini tentu membawa ekspektasi tinggi.