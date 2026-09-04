Lee Junho Jadi Andalan di “Kian’s Bizarre B&B 2”, Kazuha Ikut Puji Sikapnya

JawaPos.com – Lee Junho curi perhatian lewat penampilannya di variety show Netflix “Kian’s Bizarre B&B 2”.

Bergabung sebagai anggota baru bersama Kian84, Kim Yeon Koung, dan Kazuha LE SSERAFIM, Junho menunjukkan sisi pekerja kerasnya selama mengurus berbagai kebutuhan penginapan. Sikapnya yang tak segan turun tangan membuatnya mendapat banyak pujian dari anggota lain.

Junho diketahui melakukan berbagai pekerjaan selama berada di penginapan, mulai dari memasak, membersihkan tempat, mencuci pakaian, hingga mencuci piring. Ia bahkan menjalani aktivitas tersebut selama 10 hari syuting dengan penuh tanggung jawab.

Dedikasinya membuat Kian84 mengakui bahwa Junho benar-benar menunjukkan sikap profesional di depan kamera.

Kim Yeon Koung juga memberikan apresiasi terhadap Junho karena mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Sementara itu, Kazuha mengaku terkesan melihat bagaimana Junho memperlakukan para tamu dengan ramah dan penuh perhatian. Interaksi mereka bertiga dengan Kian84 pun disebut menjadi salah satu daya tarik musim terbaru acara tersebut.

Menariknya, Junho sendiri tidak merasa bahwa dirinya melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia justru melihat semua pekerjaan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawabnya selama berada di penginapan.

Menurutnya, kerja sama antaranggota menjadi kunci sehingga setiap orang bisa saling melengkapi selama menjalani berbagai situasi yang terjadi.

Dalam laporan Soompi, Kian84 secara khusus menyoroti kegigihan Junho selama proses syuting.