Sempat Drop 19 Hari, Andika Kangen Band Ternyata Alami Masalah Jantung

Andika Kangen Band. (istimewa)
JawaPos.com - Penyanyi Andika Mahesa atau yang dikenal sebagai Andika Kangen Band sempat mengalami gangguan kesehatan hingga harus dilarikan ke sebuah rumah sakit. Belakangan, pria yang akrab disapa Babang Tamvan akhirnya mengungkap penyakit yang membuat kondisi tubuhnya sempat drop.
Sebelumnya, kondisi kesehatan Andika sempat menjadi perhatian publik setelah tidak bisa manggung dalam festival The Sounds Project 2025. Posisinya kala itu digantikan oleh Praz Teguh.
JawaPos.com sempat meminta konfirmasi kepada manajemen Kangen Band terkait penyakit yang dialami sang vokalis. Namun, pihak manajemen belum bersedia mengungkap secara rinci terkait penyebab Andika harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Beberapa waktu kemudian, manajemen hanya menyampaikan bahwa kondisi Andika Kangen Band sudah membaik. Meski demikian, pihak manajemen belum menjelaskan penyakit yang membuat pelantun sejumlah lagu populer bersama Kangen Band harus mendapatkan perawatan medis secara serius.
Andika akhirnya buka suara mengenai masalah kesehatan yang dialaminya. Ia mengaku sempat mengalami gangguan pada bagian jantung.
"Mungkin kecapekan atau apa gitu ya, nggak tahu. Ternyata ada masalah jantung," kata Andika saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, belum lama ini.
Menurut Andika, sebelum kondisi kesehatannya menurun, ia memang menjalani aktivitas yang sangat padat. Jadwal manggung bersama Kangen Band nyaris tidak memberinya banyak waktu yang cukup leluasa untuk beristirahat.
Dalam satu bulan, Andika mengaku bisa tampil sekitar 15 hingga 17 titik. Padatnya jadwal tersebut diduga turut memengaruhi kondisi kesehatannya hingga akhirnya tubuhnya jadi drop.
Meski sempat mengalami masa sulit, Andika berharap kondisi kesehatannya terus membaik di masa yang akan datang.
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Jawa Pos
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