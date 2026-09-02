Dari ‘Hellbound’ hingga Panggung Teater, Won Jin-ah Kini Berlabuh di Noon Company

won jin ah (x @infodrakor_id)
JawaPos.com – Won Jin-ah membuka babak baru dalam perjalanan kariernya setelah resmi bergabung dengan Noon Company. Agensi tersebut mengumumkan pada 1 September bahwa mereka telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sang aktris. Kabar ini disampaikan melalui pernyataan resmi dan diberitakan oleh Dispatch.
Noon Company menyambut Won Jin-ah sebagai aktris yang mampu menghadirkan daya tarik karakter secara mendalam dalam setiap proyek.
“Kami telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Won Jin-ah, yang telah mengekspresikan pesona karakter secara mendalam dalam setiap proyek,” ungkap pihak agensi seperti dikutip Dispatch.
Bergabungnya Won Jin-ah juga diikuti komitmen agensi untuk mendukung berbagai aktivitasnya. Noon Company menyatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah baru sang aktris agar kemampuan akting sekaligus keunikan dirinya dapat semakin bersinar.
Hal tersebut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi Won Jin-ah untuk mengeksplorasi karakter dan genre berbeda.
Won Jin-ah memulai debutnya pada 2015 melalui film pendek Catchball. Sejak saat itu, ia terus memperluas filmografinya dengan membintangi sejumlah proyek seperti film Money dan Long Live the King: Mokpo Hero, serta drama Hellbound dan Judge Lee Han-young.
Beragam peran tersebut turut memperkuat posisinya sebagai salah satu aktris yang mampu menghadirkan karakter dengan warna berbeda.
Tak hanya aktif di layar kaca dan layar lebar, Won Jin-ah juga menunjukkan kemampuan aktingnya melalui panggung teater. Dalam drama The Merchant of Venice yang baru saja menyelesaikan pertunjukannya, ia dipercaya memerankan Portia secara bergantian.
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Jawa Pos
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