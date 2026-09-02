Shailene Woodley Ungkap Alasan Karakter Mary Jane Tak Pernah Muncul dalam 'The Amazing Spider-Man 2’

JawaPos.com – Shailene Woodley mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui adegan yang ia lakukan sebagai Mary Jane Watson dalam film “The Amazing Spider-Man 2” tidak masuk dalam versi final.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (1/9), Aktris tersebut mengaku baru mendapat kabar itu sekitar satu tahun setelah menjalani proses syuting bersama Andrew Garfield.

Woodley menyebut kesempatan memerankan Mary Jane sebagai impian karena Spider-Man merupakan superhero favoritnya sejak kecil.

Woodley mengungkapkan dirinya hanya menjalani sekitar tiga adegan bersama Garfield sebelum akhirnya diberi tahu bahwa karakternya tidak akan muncul dalam film yang dirilis pada Mei 2014 tersebut.

Woodley mendapat penjelasan bahwa pihak produksi ingin menunggu perkembangan kisah Peter Parker dan Gwen Stacy sebelum memperkenalkan karakter Mary Jane.

Namun, rencana tersebut tidak pernah terwujud karena kelanjutan film yang semula direncanakan akhirnya tidak diproduksi.

Produser Matt Tolmach sebelumnya menjelaskan bahwa penghapusan karakter Mary Jane dilakukan karena film tersebut memiliki terlalu banyak alur cerita dan karakter untuk dimasukkan.