Kim Ji-won Gelar Fan Meeting Solo ‘WONEDERLAND’ Setelah Dua Tahun 

kim ji won (x @soompi)

JawaPos.com – Kim Ji-won akan kembali bertemu langsung dengan para penggemarnya melalui fan meeting solo berjudul ‘WONEDERLAND’.

Berdasarkan laporan allkpop pada 1 September 2026, acara tersebut akan digelar selama dua hari, yakni pada 24 dan 25 Oktober 2026. Momen ini menjadi fan meeting solo Kim Ji-won setelah sekitar dua tahun sejak tur fan meeting Asia pertamanya pada 2024.

Fan meeting tersebut akan berlangsung di auditorium utama Sungshin Women’s University Unjeong Green Campus. Nama ‘WONEDERLAND’ menggambarkan sebuah ruang yang dipenuhi berbagai kebahagiaan dalam dunia Kim Ji-won, sekaligus memiliki kaitan dengan nama fandomnya, WONEDAY.

Poster promosi yang telah diperkenalkan turut memperkuat konsep hangat tersebut. Kim Ji-won terlihat mengenakan piyama bergaris dan duduk di atas tempat tidur, dikelilingi ilustrasi berbagai benda rumah tangga. Konsep ini memberikan kesan akrab dan personal, seolah penggemar diajak masuk ke dalam dunia kecil milik sang aktris.

Kembalinya Kim Ji-won menyapa penggemar juga hadir menjelang proyek drama terbarunya. Ia akan membintangi drama Jumat-Sabtu SBS ‘Doctor X: Age of the White Mafia’ sebagai Gye Soo-jung, seorang ahli bedah jenius yang menantang kekuatan korup dalam dunia medis. Drama tersebut juga dibintangi Lee Jung-eun, Son Hyun-joo, dan Kim Woo-seok.

Sebelumnya, Kim Ji-won menggelar tur fan meeting Asia pertamanya bertajuk ‘BE MY ONE’ pada 2024 dan mengunjungi sejumlah kota.

Setelah dua tahun berlalu, ‘WONEDERLAND’ menjadi kesempatan baru bagi Kim Ji-won untuk berbagi cerita, penampilan, serta momen spesial bersama para penggemarnya dalam suasana yang lebih dekat.

Bagi penggemar yang ingin menyaksikan langsung acara tersebut, tiket ‘WONEDERLAND’ akan mulai dijual pada 16 September 2026 melalui Yes24 Ticket.