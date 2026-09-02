E’LAST Resmi Bubar Setelah 6 Tahun Berkarier, Kontrak Enam Member Berakhir 

E’LAST (x @updatekboys)

JawaPos.com – Kabar mengejutkan dari E’LAST yang resmi mengakhiri perjalanan mereka setelah enam tahun sejak debut. Menurut laporan Soompi pada 31 Agustus 2026, E Entertainment mengumumkan bahwa agensi dan enam member telah sepakat mengakhiri kontrak eksklusif mereka. Keputusan tersebut berlaku efektif pada 31 Agustus 2026.

Enam member yang terdampak keputusan tersebut adalah Rano, Baekgyeul, Romin, Won Hyuk, Wonjun, dan Yejun.

Dalam pernyataannya, E Entertainment mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui pembicaraan mendalam dan diskusi berulang mengenai aktivitas yang telah dijalani serta arah masa depan masing-masing. Agensi juga menyampaikan rasa terima kasih atas kenangan yang telah dibangun bersama.

Setelah pengumuman resmi disampaikan, beberapa member turut memberikan pesan kepada penggemar melalui akun Instagram pribadi.

Won Hyuk mengungkapkan penyesalannya karena merasa tidak dapat mempertahankan grup, tetapi berjanji akan terus mengembangkan kemampuannya sebagai aktor musikal dan penyanyi.

Sementara itu, Baekgyeul mengatakan bahwa meski waktunya sebagai member E’LAST berakhir, ia ingin tetap bersama ELRING, sebutan untuk penggemar E’LAST.

Wonjun juga memastikan bahwa berakhirnya aktivitas sebagai idol E’LAST bukan berarti dirinya akan sepenuhnya meninggalkan panggung. Ia menyampaikan rencana untuk tetap mencari kesempatan tampil dan berkomunikasi lebih sering dengan para penggemar.

Pesan-pesan tersebut menunjukkan bahwa para member tetap ingin melanjutkan perjalanan masing-masing di dunia hiburan meski tidak lagi sebagai bagian dari E’LAST.

E’LAST memulai debutnya sebagai grup beranggotakan delapan orang pada Juni 2020 melalui mini album Day Dream. Dalam perjalanannya, Seungyeop dan Choi In lebih dahulu meninggalkan grup setelah kontrak mereka masing-masing berakhir pada 2025 dan 2026.

Setelah itu, E’LAST melanjutkan aktivitas sebagai grup beranggotakan enam member hingga akhirnya kontrak keenam member tersebut dengan E Entertainment berakhir pada 31 Agustus 2026.

Berakhirnya perjalanan E’LAST tentu menjadi momen emosional bagi para penggemar yang telah menemani mereka sejak debut.