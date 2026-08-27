Tim Curry, Bintang The Rocky Horror Picture Show, Meninggal Dunia

JawaPos.com - Tim Curry, aktor Inggris yang dikenal luas lewat perannya sebagai Dr. Frank-N-Furter dalam film The Rocky Horror Picture Show, meninggal dunia di usia 80 tahun.

Tim Curry mengembuskan napas terakhir di kediamannya di Toluca Lake, Los Angeles, pada Selasa, 25 Agustus 2026. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh manajer sekaligus sahabat lamanya, Marcia Hurwitz.

Hurwitz menyebut Curry meninggal dunia dengan tenang di rumahnya. Hingga kabar ini diberitakan, penyebab kematian sang aktor belum diungkapkan ke publik.

Curry meninggalkan karier panjang selama lebih dari lima dekade dengan karya yang membentang dari panggung teater, film, televisi, hingga pengisi suara.

Dilansir dari BBC, nama Tim Curry melekat kuat pada karakter Frank-N-Furter. Ia pertama kali memerankan tokoh ilmuwan flamboyan tersebut dalam pertunjukan The Rocky Horror Show di London pada 1973, sebelum kembali membawanya ke layar lebar melalui The Rocky Horror Picture Show pada 1975.

Film yang dibintangi Susan Sarandon, Barry Bostwick, dan Richard O'Brien itu memang tidak langsung menjadi kesuksesan besar ketika pertama kali dirilis. Namun, seiring waktu, The Rocky Horror Picture Show berkembang menjadi fenomena budaya pop dengan basis penggemar lintas generasi. Peran Curry sebagai Frank-N-Furter menjadi salah satu elemen paling ikonik dari film tersebut.

Karier Curry sebenarnya jauh lebih luas daripada karakter Frank-N-Furter. Ia tampil dalam sejumlah film populer, termasuk Annie (1982), Clue (1985), Legend (1985), Home Alone 2: Lost in New York (1992), hingga Muppet Treasure Island (1996). Ia juga dikenal sebagai pengisi suara dalam berbagai proyek animasi dan produksi televisi.

Bagi penggemar horor, Curry memiliki warisan lain yang tidak kalah kuat. Ia memerankan Pennywise dalam miniseri televisi It pada 1990, yang diadaptasi dari novel Stephen King. Penampilannya sebagai badut mengerikan tersebut membuat Curry semakin dikenal sebagai aktor yang mampu berpindah dari karakter eksentrik ke sosok menyeramkan dengan sangat meyakinkan.