Tim Curry Aktor Legendaris 'The Rocky Horror Picture Show' Meninggal Dunia

JawaPos.com – Tim Curry aktor legendaris yang dikenal melalui perannya sebagai Dr. Frank-N-Furter dalam The Rocky Horror Picture Show, meninggal dunia pada usia 80 tahun.

Dilansir dari laman TMZ pada Kamis (27/8), Berdasarkan laporan Curry meninggal pada Selasa malam di kediamannya di Los Angeles setelah mengalami masalah kesehatan serius selama lebih dari satu dekade.

Petugas kepolisian mendatangi rumahnya sekitar pukul 23.23 waktu setempat, sementara pihak berwenang menyatakan tidak menemukan dugaan tindak kejahatan dalam kematiannya.

Curry memulai kariernya di dunia hiburan pada akhir 1960-an sebelum meraih popularitas besar melalui The Rocky Horror Picture Show.

Selain film tersebut, ia dikenal melalui perannya sebagai Pennywise dalam adaptasi It pada 1990, Mr. Hector dalam Home Alone 2: Lost in New York, serta sejumlah film seperti Clue, Annie, The Hunt for Red October, dan Muppet Treasure Island.

Selama lebih dari lima dekade berkarier, Curry memperoleh tiga nominasi Tony Awards dan satu nominasi Emmy berkat kiprahnya di dunia film, televisi, dan teater.

Karier Curry melambat setelah mengalami stroke berat pada 2012 yang membuatnya menjalani operasi otak dan kemudian mengalami keterbatasan dalam berjalan.

Dalam memoarnya berjudul Vagabond yang dirilis tahun lalu, Curry mengungkapkan bahwa dirinya masih belum dapat berjalan meskipun tetap dikenang sebagai salah satu aktor berbakat di generasinya.