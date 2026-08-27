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Abdul Rahman
Kamis, 27 Agustus 2026 | 15.44 WIB

Tinggalkan Vindes Corp, Desta: Melalui Banyak Pertimbangan 

Momen perpisahan Desta dan Vincent Rompies di Vindes Corp. (Instagram: @desta80s) - Image

Momen perpisahan Desta dan Vincent Rompies di Vindes Corp. (Instagram: @desta80s)

JawaPos.com - Desta secara resmi mengumumkan keputusannya meninggalkan Vindes Corp. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Desta melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @desta80s, pada Rabu (27/8).

Dalam pernyataannya, Desta menegaskan bahwa keputusan hengkang dari perusahaan yang telah dibangunnya dari titik nol bersama Vincent Rompies tersebut telah dipikirkan secara matang. Ia berharap langkah yang diambil dapat menjadi keputusan terbaik.

"Saya izin pamit dari Vindes Corp ya teman-teman. Keputusan ini sudah melalui banyak pertimbangan dan pada akhirnya diambil dengan harapan menjadi yang terbaik untuk semua pihak," tulis Desta.

Desta juga meminta publik tidak mengaitkan keputusannya dengan berbagai spekulasi yang tidak memiliki dasar. Ia secara khusus mengingatkan agar tidak berasumsi liar tenang alasan di balik kepergiannya dari Vindes Corp.

"Karena itu, tidak perlu ada asumsi-asumsi liar atau upaya menghubungkan keputusan ini dengan hal-hal lain yang tidak benar dan tidak berdasar," lanjutnya.

Meski tidak lagi menjadi bagian dari Vindes Corp, Desta memastikan hubungan personalnya dengan Vincent Rompies maupun seluruh keluarga besar Vindes Corp tetap berjalan dengan baik.

"Hubungan saya dengan seluruh keluarga besar @vindes.ig tetap sangat baik," tegas Desta.

Menurut Desta, keputusan profesional tersebut tidak mengubah hubungan baik yang selama ini telah terjalin. Ia juga menekankan masih adanya rasa saling menghargai, mendukung, serta mendoakan satu sama lain.

"Tidak ada yang berubah dalam hal saling menghargai, saling mendukung, dan mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain," ujarnya.

Editor: Abdul Rahman
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