NCT 127 Umumkan Comeback, Album Penuh BLINGY Siap Rayakan 10 Tahun Debut

JawaPos.com – NCT 127 mengumumkan comeback yang telah lama dinantikan penggemar. Dikutip dari dispatch, SM Entertainment mengonfirmasi bahwa NCT 127 akan merilis album berjudul BLINGY pada 24 Agustus, menandai kembalinya mereka ke industri musik setelah hampir dua tahun sejak perilisan album sebelumnya.

Album BLINGY hadir sebagai karya spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan NCT 127 di industri K-pop. Melalui album ini, para anggota ingin menggambarkan makna 10 tahun kebersamaan mereka, sekaligus menyampaikan rasa bangga atas perjalanan yang telah mereka lalui sebagai sebuah tim.

Tak hanya itu, BLINGY juga membawa pesan tentang ikatan kuat antarsesama anggota. NCT 127 menegaskan tekad mereka untuk terus melangkah di jalan yang telah mereka pilih, dengan saling percaya, mendukung, dan bertumbuh bersama sebagai sebuah grup.

Album studio ketujuh ini akan memuat sembilan lagu dengan beragam genre dan nuansa musik. Setiap trek disebut akan menampilkan warna musikal khas NCT 127 yang telah menjadi identitas mereka selama bertahun-tahun, sekaligus memperlihatkan sisi baru yang semakin matang seiring perjalanan karier grup.

NCT 127 juga tengah menyiapkan rangkaian konser dunia kelima bertajuk Neo City – The Redline. Tur tersebut akan dibuka di KSPO DOME, Olympic Park, Seoul, pada September mendatang, menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk merayakan momen spesial 10 tahun perjalanan NCT 127 bersama para member.