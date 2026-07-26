Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 26 Juli 2026 | 10.20 WIB

Kwak Dong Yeon Resmi Umumkan Jadwal Wajib Militer yang Dimulai Agustus 2026

Kwak Dong Yeon (Soompi) - Image

Kwak Dong Yeon (Soompi)

JawaPos.com – Kwak Dong Yeon resmi mengumumkan jadwal pendaftaran wajib militernya yang akan dimulai pada (25/8/2026).

Dilansir dari laman Soompi pada Sabtu (25/7), Kepastian tersebut disampaikan setelah laporan media mendapat konfirmasi dari agensinya, THEBLACKLABEL.

Agensi menyatakan bahwa sang aktor akan menjalankan kewajiban wajib militernya dengan penuh tanggung jawab.

Keberangkatan Kwak Dong Yeon untuk menjalani wajib militer membuatnya dipastikan tidak ambil bagian dalam musim terbaru acara The Village Barber.

Proses syuting program tersebut dijadwalkan dimulai pada akhir Agustus dengan Ko Kyung Pyo bergabung sebagai anggota pemeran baru. Meski demikian, Kwak Dong Yeon masih dijadwalkan mengikuti syuting acara spesial peringatan 10 tahun drama Love in the Moonlight pada awal Agustus.

Kwak Dong Yeon memulai karier aktingnya pada 2012 melalui drama KBS2 My Husband Got a Family.

Nama Kwak Dong Yeon semakin dikenal setelah membintangi sejumlah drama populer, seperti Love in the Moonlight, My ID Is Gangnam Beauty, Vincenzo, dan Queen of Tears. Berkat kemampuan aktingnya, ia terus dipercaya tampil dalam berbagai produksi televisi maupun layanan streaming.

Sebelum mengumumkan jadwal wajib militernya, Kwak Dong Yeon juga tampil sebagai bintang tamu dalam serial Netflix The East Palace.

Pengumuman tersebut sekaligus menandai jeda sementara dari aktivitasnya di dunia hiburan Korea Selatan. Para penggemar pun diharapkan dapat kembali menyaksikan aktivitas aktingnya setelah ia menyelesaikan masa dinas wajib militer.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Kwak Dong Yeon Titip Pesan untuk Ko Kyung Pyo Usai Tinggalkan The Village Barber - Image
Entertainment

Kwak Dong Yeon Titip Pesan untuk Ko Kyung Pyo Usai Tinggalkan The Village Barber

Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.18 WIB

Kwak Dong Yeon Resmi Jalani Wajib Militer pada 25 Agustus, Agensi Beri Konfirmasi - Image
Entertainment

Kwak Dong Yeon Resmi Jalani Wajib Militer pada 25 Agustus, Agensi Beri Konfirmasi

Kamis, 23 Juli 2026 | 02.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore