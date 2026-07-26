Kwak Dong Yeon Resmi Umumkan Jadwal Wajib Militer yang Dimulai Agustus 2026

JawaPos.com – Kwak Dong Yeon resmi mengumumkan jadwal pendaftaran wajib militernya yang akan dimulai pada (25/8/2026).

Dilansir dari laman Soompi pada Sabtu (25/7), Kepastian tersebut disampaikan setelah laporan media mendapat konfirmasi dari agensinya, THEBLACKLABEL.

Agensi menyatakan bahwa sang aktor akan menjalankan kewajiban wajib militernya dengan penuh tanggung jawab.

Keberangkatan Kwak Dong Yeon untuk menjalani wajib militer membuatnya dipastikan tidak ambil bagian dalam musim terbaru acara The Village Barber.

Proses syuting program tersebut dijadwalkan dimulai pada akhir Agustus dengan Ko Kyung Pyo bergabung sebagai anggota pemeran baru. Meski demikian, Kwak Dong Yeon masih dijadwalkan mengikuti syuting acara spesial peringatan 10 tahun drama Love in the Moonlight pada awal Agustus.

Kwak Dong Yeon memulai karier aktingnya pada 2012 melalui drama KBS2 My Husband Got a Family.

Nama Kwak Dong Yeon semakin dikenal setelah membintangi sejumlah drama populer, seperti Love in the Moonlight, My ID Is Gangnam Beauty, Vincenzo, dan Queen of Tears. Berkat kemampuan aktingnya, ia terus dipercaya tampil dalam berbagai produksi televisi maupun layanan streaming.

Sebelum mengumumkan jadwal wajib militernya, Kwak Dong Yeon juga tampil sebagai bintang tamu dalam serial Netflix The East Palace.