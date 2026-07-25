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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.18 WIB

Kwak Dong Yeon Titip Pesan untuk Ko Kyung Pyo Usai Tinggalkan The Village Barber

kwak dong yeon (pinterest)

 

 
JawaPos.com – Kwak Dong Yeon buka suara mengenai keputusannya meninggalkan musim terbaru program varietas The Village Barber.
 
Dikutip dari The Chosun, pada 24 Juli di kawasan Cheongdam-dong, Seoul, bintang serial Netflix The East Palace itu juga menyampaikan dukungannya kepada Ko Kyung Pyo, yang akan menggantikan posisinya di acara tersebut.
 
Kwak mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang saat mengetahui Ko Kyung Pyo dipilih sebagai anggota baru.
 
Menurutnya, mereka pernah bekerja sama sebelumnya sehingga ia sudah mengenal kepribadian sang aktor dengan baik.
 
Ia bahkan yakin Ko Kyung Pyo akan membangun chemistry yang kuat bersama Park Bo Gum dan Lee Sang Yi berkat sifatnya yang santai dan mudah bergaul.
 
Kwak mengatakan bahwa Ko Kyung Pyo mungkin akan beradaptasi lebih baik darinya di acara tersebut.
 
Meski begitu, ia menegaskan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menggantikannya sepenuhnya. "Rasa tegang" yang ia bawa selama syuting, menurutnya, tetap menjadi sesuatu yang khas dan sulit ditiru.
 
Kwak juga memberikan beberapa "tips bertahan hidup" kepada sahabatnya itu. Ia mengingatkan bahwa proses syuting di musim panas akan sangat melelahkan sehingga kesehatan harus menjadi prioritas.
 
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Park Bo Gum dan Lee Sang Yi memiliki nafsu makan yang besar. Karena itu, jika Ko Kyung Pyo nantinya ikut memasak di acara tersebut, ia disarankan menyiapkan porsi lebih banyak dari perkiraan.
 
Saat ditanya apakah ia telah memberi tahu Park Bo Gum dan Lee Sang Yi mengenai rencana wajib militernya sebelum kabar tersebut dipublikasikan, Kwak mengaku baru menyampaikannya sesaat sebelum berita resmi dirilis.
 
Menurutnya, kedua sahabatnya tidak memberikan reaksi yang berlebihan, meski keputusan itu membuatnya harus absen dari musim kedua program tersebut.
 
Meski merasa kecewa tidak bisa kembali bergabung, Kwak Dong Yeon mengaku memiliki banyak kenangan indah selama syuting The Village Barber.
 
Ia berharap setelah menyelesaikan wajib militer yang dijadwalkan dimulai pada 25 Agustus, dirinya dapat kembali bergabung apabila program itu berlanjut ke musim ketiga atau keempat.
 
Sementara itu, Kwak juga tengah mencuri perhatian lewat perannya sebagai putra mahkota dalam serial Netflix The East Palace, yang tayang perdana pada 17 Juli.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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