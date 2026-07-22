Kwak Dong Yeon Resmi Jalani Wajib Militer pada 25 Agustus, Agensi Beri Konfirmasi

kwak dong yeon (pinterest @nana)
JawaPos.com – Kwak Dong Yeon akan segera memulai masa wajib militernya. Dikutip dari soompi pada 21 Juli, agensinya, THEBLACKLABEL, mengonfirmasi bahwa Kwak Dong Yeon akan menjalani wajib militer sebagai prajurit aktif mulai 25 Agustus 2026.
Konfirmasi tersebut disampaikan setelah sebelumnya beredar laporan media yang mengungkap jadwal keberangkatan Kwak Dong Yeon.
Pihak agensi menyatakan bahwa aktor tersebut siap menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dan akan menyelesaikan masa dinasnya dengan penuh tanggung jawab.
Dampak dari jadwal wajib militer ini membuat Kwak Dong Yeon tidak dapat bergabung dalam musim terbaru The Village Barber, yang dijadwalkan memulai proses syuting pada akhir Agustus.
Musim baru variety show tersebut nantinya akan menghadirkan Ko Kyung Pyo sebagai anggota baru untuk mengisi formasi acara.
Penggemar masih dapat melihat penampilan Kwak Dong Yeon sebelum keberangkatannya.
Ia dijadwalkan mengikuti proses syuting program spesial perayaan 10 tahun drama Love in the Moonlight yang akan berlangsung pada awal Agustus, menjadi salah satu aktivitas terakhirnya sebelum menjalani wajib militer.
Kwak Dong Yeon memulai debut aktingnya melalui drama My Husband Got a Family pada 2012.
Sejak saat itu, ia terus membangun karier lewat berbagai drama seperti Love in the Moonlight, My ID Is Gangnam Beauty, Vincenzo, hingga Queen of Tears. Terbaru, ia juga tampil sebagai pemeran spesial dalam serial Netflix The East Palace.
Dengan sederet karya yang telah mengukuhkan namanya di industri hiburan Korea, kabar wajib militer Kwak Dong Yeon mengundang banyak dukungan dari para penggemar.
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