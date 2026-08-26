Ibunda Deddy Corbuzier Meninggal, Melly Goeslaw hingga Demian Aditya Sampaikan Duka

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti keluarga Deddy Corbuzier. Sang ibunda, Heniwaty, meninggal dunia pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Kepergian Heniwaty langsung mendapat perhatian dari sejumlah selebriti Tanah Air yang menyampaikan ucapan belasungkawa melalui kolom komentar unggahan terbaru Deddy.

Sejumlah nama seperti Tantri Kotak, Ruben Onsu, Yuni Shara, Tya Ariestya, Melly Goeslaw, Raffi Ahmad, Tora Sudiro, Fanny Ghassani, hingga Denny Cagur turut memberikan doa dan dukungan kepada Deddy dan keluarga yang ditinggalkan.

Melly Goeslaw menjadi salah satu selebriti yang menyampaikan rasa duka atas kepergian Heniwaty.

"Turut berduka sedalam-dalamnya," tulis Melly Goeslaw pada kolom komentar.

Ucapan belasungkawa juga disampaikan Demian Aditya. Ia turut mendoakan kepergian Heniwaty.

"Deep condolences Pak. Turut mendokaan kepergian alm," tulis Demian Aditya.

Sementara itu, Fifie Buntaran menyampaikan pesan penuh empati kepada Deddy. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi musibah ini.