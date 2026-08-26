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Abdul Rahman
Kamis, 27 Agustus 2026 | 04.04 WIB

Deddy Corbuzier Berduka, Sang Ibunda Heniwaty Meninggal Dunia

Ibunda Deddy Corbuzier meninggal dunia. (Instagram: mastercorbuzier) - Image

Ibunda Deddy Corbuzier meninggal dunia. (Instagram: mastercorbuzier)

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti keluarga Deddy Corbuzier. Sang ibunda, Heniwaty, meninggal dunia pada hari ini, Rabu, 26 Agustus 2026. Kabar tersebut disampaikan secara langsung oleh mantan pesulap beraliran Mentalis melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Deddy Corbuzier membagikan momen kebersamaan keluarga di tengah suasana duka. Foto yang diunggah Deddy memperlihatkan keluarga tengah berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Heniwaty. 

Putra Deddy, Azkanio Nikola Corbuzier dan putri sambungnya, Nada Tarina Putri, berada di tengah suasana duka. Mantan istri Deddy, Sabrina Chairunnisa, juga tampak hadir dalam momen tersebut. 

Mereka kompak mengenakan pakaian warna hitam sebagai tanda berkabung atas kepergian Heniwaty yang selama ini menjadi sosok penting dalam keluarga Deddy Corbuzier.

Presenter sekaligus YouTuber itu menuliskan pesan singkat namun menggambarkan rasa kehilangan setelah sang ibunda pergi untuk selamanya.

"26.08.26 Kita kembali berkumpul di sini untukmu yang terakhir kali untukmu, Ibu..." tulis Deddy Corbuzier dalam keterangannya.

Di tengah kehilangan tersebut, Deddy berusaha menunjukkan ketegaran. Ia mengungkapkan bahwa dirinya ikhlas melepas kepergian sang ibunda dan tidak menyimpan penyesalan karena merasa telah memberikan yang terbaik selama Heniwaty masih hidup.

"Tidak ada penyesalan..." tulis Deddy Corbuzier.

Kalimat tersebut menjadi salah satu bagian paling emosional dalam unggahan Deddy. Di balik sikap tegar yang ditunjukkannya, ia menyadari bahwa kepergian sang ibunda membuat kehidupannya tidak lagi sama.

Editor: Abdul Rahman
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