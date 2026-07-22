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Abdul Rahman
Kamis, 23 Juli 2026 | 04.28 WIB

Konflik Lama Berakhir, Demian Aditya Ceritakan Momen Deddy Corbuzier Minta Maaf

Pesulap Demian Aditya. (Instagram: _demianaditya_) - Image

Pesulap Demian Aditya. (Instagram: _demianaditya_)

JawaPos.com - Demian Aditya akhirnya mengungkapkan cerita di balik membaiknya hubungan dirinya dengan Deddy Corbuzier setelah sempat berselisih selama beberapa tahun.

Sang pesulap mengatakan, konflik yang pernah terjadi kini telah berakhir berkat sebuah pertemuan yang membuka jalan bagi keduanya untuk saling instrospeksi dan saling memaafkan.

Dalam perbincangan di podcast C8podcast, Demian mengaku momen perdamaian itu terjadi ketika dirinya bertemu secara langsung dengan Deddy Corbuzier dalam sebuah kesempatan. Demian secara terus terang mengungkapkan kekecewaannya kepada pria berkepala plontos itu.

"Pas ketemu dia, gue tanya, 'kenapa lo dulu ngomong seperti ini?’. Gue cuma pengen satu aja kenapa dia ngomong seperti itu," kata Demian.

Deddy Corbuzier mengakui kekeliruannya dan langsung meminta maaf kepada Demian, bukan membangun alasan untuk tujuan membela diri.

"Begitu dia lihat rekamannya, dia langsung minta maaf. ‘Gue nggak tahu saat itu apa yang gue pikirin, tapi sorry gue pernah ngomong gitu sama lu’," ucap Demian menirukan perkataan Deddy Corbuzier.

Demian mengungkapkan akar persoalan yang sempat membuat hubungannya dengan Deddy sempat merenggang. Ia mengaku pernah merasa sangat kecewa kepada ayahanda Azka karena sebuah pemberitaan di masa lalu yang dinilainya tidak sesuai dengan fakta.

Menurut Demian, saat itu posisi Deddy Corbuzier sebagai figur publik dengan nama besar, membuat ucapannya mudah dipercaya masyarakat. Sementara Demian kala itu baru di tahap awal karier.

Pertemuan itu membuka suasana jadi cair karena dengan lapang dada mengakui kesalahan dan langsung minta maaf. Mereka pun sepakat untuk mengakhiri permasalahan mengingat sudah lebih dewasa secara usia dan juga pemikiran.

Editor: Abdul Rahman
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