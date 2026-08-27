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Abdul Rahman
Kamis, 27 Agustus 2026 | 20.16 WIB

Profil Desta: Perjalanan Karier, Kehidupan Pribadi, hingga Berpisah dengan Vincent Rompies di Vindes

Artis Desta saat bertanding pada kompetisi bertajuk Lagi Lagi Tenis Internasional. (Jihad Muamar/ Ja - Image

Artis Desta saat bertanding pada kompetisi bertajuk Lagi Lagi Tenis Internasional. (Jihad Muamar/ Ja

JawaPos.com - Deddy Mahendra Desta atau kerap disapa Desta kembali menjadi sorotan publik  setelah memutuskan meninggalkan Vindes Corp, perusahaan kreatif yang dibangunnya bersama Vincent Rompies sejak 2021. 

Setelah lima tahun menjadi bagian penting dari perjalanan Vindes, Desta akhirnya memilih mengakhiri keterlibatannya dalam aktivitas perusahaan. Keputusan tersebut, menurut Desta, telah melalui banyak pertimbangan dan bukan suatu keputusan yang mudah. 

Dalam pernyataannya, Desta meminta publik tidak mengaitkan perpisahannya dengan Vincent Rompies di Vindes dengan spekulasi yang tidak berdasar. Ia menegaskan hubungan dengan Vincent dan keluarga besar Vindes tetap berjalan baik.

Bahkan, secara khusus mantan suami Natasha Rizky menyampaikan pesan hangat kepada Vincent yang selama puluhan tahun bukan hanya menjadi rekan kerjanya, tetapi juga sahabat dekatnya.

Kepergian dari Vindes menjadi babak baru dalam perjalanan panjang Desta di industri hiburan Indonesia. Sebelum dikenal sebagai presenter, komedian, aktor, penyiar radio, hingga pengusaha kreatif, pria kelahiran Surakarta, 15 Maret 1977, itu lebih dulu menapaki dunia musik.

Dari Musik ke Dunia Hiburan yang Lebih Luas

Desta merupakan lulusan Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Namanya mulai dikenal luas ketika bergabung dengan Clubeighties, band yang dibentuk bersama sejumlah rekannya, termasuk Vincent Rompies. Di grup tersebut, Desta dikenal sebagai penabuh drum. Perjalanan bersama Clubeighties menjadi salah satu fondasi penting dalam kariernya di industri hiburan. 

Setelah perjalanan bersama Clubeighties berakhir, Desta semakin memperluas kiprahnya. Ia masuk ke dunia radio dan kemudian dikenal sebagai presenter televisi. Salah satu momentum penting dalam kariernya datang ketika ia menjadi bagian dari MTV Bujang bersama Vincent Rompies pada 2005 silam. Gaya bicara yang santai, spontan, dan humoris membuat karakter Desta semakin mudah diterima penonton.

Desta tidak hanya mengandalkan kemampuan sebagai pembawa acara. Ia juga menjajal dunia akting dan tampil dalam berbagai film seperti Get Married, Si Jago Merah, Jagad X Code, Slank Nggak Ada Matinya, Bukaan 8, Aruna & Lidahnya, hingga Pretty Boys.

Desta dan Vincent Rompies, Persahabatan yang Panjang

Hubungan Desta dengan Vincent Rompies sebenarnya jauh lebih panjang daripada usia Vindes Corp. Keduanya telah bersama sejak era Clubeighties dan kemudian kembali dipertemukan dalam berbagai program hiburan.

Editor: Abdul Rahman
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