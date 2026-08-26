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Leni Setya Wati
Rabu, 26 Agustus 2026 | 23.12 WIB

Dari IZ*ONE hingga Solo, Choi Yena Tegaskan Mimpi Besar di Konser “The Movie” 

Choi Yena (x @tang_kira) - Image

Choi Yena (x @tang_kira)

 
 
JawaPos.com – Choi Yena kembali menghadirkan panggung penuh energi dalam konser “2026 Yena Encore Live: The Other World That Started from a Square: The Movie” yang digelar di Jangchung Gymnasium, Seoul, pada 22 dan 23 Agustus.
 
Mengusung embel-embel “The Movie”, pertunjukan tersebut tampil bak film musikal di atas panggung dengan rangkaian visual dan penampilan yang memanjakan mata.
 
Sejumlah lagu seperti “Catch Catch”, “Square Square”, dan “I Hate Being Nice” langsung menghidupkan suasana sejak awal konser.
 
Dikutip dari dispatch, Salah satu momen paling mencuri perhatian datang ketika Hitomi dan Jo Yuri, dua rekan Yena di masa IZ*ONE, memberikan kejutan spesial.
 
Hitomi tampil pada 22 Agustus, sedangkan Jo Yuri hadir sehari setelahnya. Keduanya bergabung dengan Yena membawakan “Sugar”, menciptakan reuni singkat yang tentu membangkitkan nostalgia bagi penggemar IZ*ONE.
 
Yena juga menunjukkan spektrum musiknya melalui penampilan “As If It's Not You”, “Damn U”, dan “Luck 2 U”.
Kemeriahan konser semakin lengkap dengan kehadiran para tamu istimewa.
 
Be'O tampil pada hari pertama, sementara Paul Kim menjadi bintang tamu pada hari kedua.
 
Selain itu, Now I'm Young memperkenalkan lagu “A Rare Woman” melalui penampilan bersama Yena.
 
Lagu tersebut merupakan remake yang dijadwalkan segera dirilis, sehingga panggung konser sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar untuk mendengar karya tersebut lebih awal.
 
Interaksi Yena dengan penggemar juga menjadi bagian penting dalam konser. Mereka bersama-sama melakukan “Catch Catch” challenge dan menjalankan sorakan “364”.
 
Sebuah medley turut membawa penonton menyusuri perjalanan musik Yena, mulai dari lagu-lagu IZ*ONE hingga karya solonya.
 
Di tengah kemeriahan tersebut, suasana berubah haru ketika Yena meneteskan air mata dan membuka cerita mengenai kekhawatirannya setelah menjalani aktivitas grup.
 
Yena mengaku pernah merasa takut bahwa tidak akan ada orang yang kembali mencarinya setelah perjalanan bersama grup berakhir.
 
Namun, dukungan penggemar membuat keraguan tersebut perlahan berubah menjadi keyakinan.
 
Ia merasa panggung konser itu menjadi bukti dari seluruh waktu yang telah dihabiskannya untuk mencintai panggung, merindukannya, bermimpi, dan bekerja keras demi momen tersebut.
 
Yena pun berjanji akan membalas cinta penggemar melalui penampilan yang tak terlupakan.
 
Menutup konser dengan harapan besar, Yena menyampaikan keinginannya untuk menjadi “steady seller”, bukan sekadar “bestseller” yang bersinar terang dalam waktu singkat lalu menghilang.
 
Ia ingin terus menjadi idol dan seniman yang dicari serta dicintai penggemar meski waktu terus berjalan.
 
Di luar aktivitas musiknya, Yena saat ini juga aktif sebagai MC dalam program SBS-TV “My Remaining Love”, sembari melanjutkan perjalanan solonya dengan semangat yang semakin matang.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
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