Dolly Parton Meninggal, Tinggalkan Warisan Besar di Musik, Beramal Ratusan Juta Buku

JawaPos.com - Dunia musik kembali berduka. Dolly Parton, ikon musik country asal Amerika Serikat yang dikenal lewat lagu-lagu seperti Jolene dan I Will Always Love You, meninggal dunia pada usia 80 tahun.

Kabar tersebut disampaikan keluarga Dolly Parton pada Selasa, 25 Agustus 2026. Keponakannya, Bryan Seaver, mengumumkan kepergian sang legenda melalui pernyataan di media sosial. Keluarga menyebut, Dolly meninggal setelah menjalani perjuangan melawan kanker.

"Saya telah membayangkan beratnya momen ini tetapi belum benar-benar merasakannya sampai sekarang. Ini adalah suatu kehormatan, kehormatan yang bercampur dengan kebanggaan yang luar biasa dan kesedihan yang mendalam," ungkapnya dilansir dari The Guardian.

Dolly mengembuskan napas terakhir di Vanderbilt-Ingram Cancer Center, Nashville, Tennessee, dengan dikelilingi orang-orang terdekat. Kepergiannya menutup perjalanan panjang seorang perempuan yang selama hampir enam dekade menjadi salah satu figur paling berpengaruh di musik populer Amerika.

Kabar tersebut terasa semakin emosional karena Dolly masih memiliki sejumlah proyek besar yang direncanakan pada 2026. Salah satunya adalah musikal Broadway DOLLY: A True Original Musical, yang sebelumnya dijadwalkan hadir pada musim dingin tahun ini. Situs resmi Dolly juga masih mencatat sejumlah aktivitas profesionalnya hingga Agustus 2026.

Profil Dolly Parton Dolly Rebecca Parton lahir pada 19 Januari 1946 di Locust Ridge, Tennessee. Ia merupakan anak keempat dari 12 bersaudara dan tumbuh dalam keluarga sederhana di kawasan Pegunungan Great Smoky Mountains.

Kehidupan masa kecil tersebut kemudian menjadi sumber inspirasi penting dalam karya-karyanya. Lagu Coat of Many Colors, misalnya, terinspirasi dari kisah masa kecil dan pakaian sederhana yang dibuat ibunya.

Sejak kecil, Dolly sudah menunjukkan ketertarikannya pada musik. Ia mulai bernyanyi di gereja dan tampil di televisi lokal ketika masih berusia sekitar 10 tahun. Pada usia 13 tahun, ia sudah merekam karya pertamanya dan tampil di Grand Ole Opry, salah satu panggung paling bergengsi dalam sejarah musik country.