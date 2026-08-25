Polisi Temukan 3 Plastik Klip Bekas Sabu Saat Geledah Rumah Aktor Revaldo Fifaldi

Ilustrasi plastik berisi sabu. (Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya).
JawaPos.com - Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) telah menggeledah rumah aktor Revaldo Fifaldi. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan barang bukti 3 plastik klip bekas sabu.
Menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) AKP Wisnu Wirawan, penggeledahan dilakukan oleh polisi setelah menangkap Rivaldo di rumahnya pada Senin malam (24/8).
”Kemudian dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa sabu, alat hisap atau bong, dan korek,” kata dia kepada awak media pada Selasa (25/8).
Wisnu belum bisa terlalu banyak bebeber data mengenai langkah hukum yang dilakukan oleh jajarannya terhadap Revaldo. Dia hanya menyebut, artis kenamaan itu sedang menjalani pemeriksaan mendalam.
”Saudara RF (Revaldo) masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan barang bukti yang ditemukan tersebut,” jelasnya.
Setelah pemeriksaan tersebut, polisi akan melakukan tes urine pada Rabu (26/8). Hasil tes urine itu nantinya akan disampaikan kepada publik. Dalam kesempatan yang sama, Wisnu menyebut, hanya Revaldo yang ditangkap oleh instansinya.
”Dia diamankan sendiri. Rencana selanjutnya melakukan tes urine, melengkapi berkas perkara,” terang dia.
Informasi awal sebelum penangkapan Revaldo berasal dari masyarakat. Polisi mendapat kabar bahwa yang bersangkutan kembali mengonsumsi narkoba setelah terakhir kali melakukan hal serupa pada 2023.
”Informasi dari masyarakat bahwa saudara RF (Revaldo) menggunakan narkoba kemudian dilakukan penyelidikan (oleh kepolisian),” ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti