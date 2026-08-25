Aktor Revaldo Ditangkap Lagi Karena Narkoba, Sudah ke-4 Kali

Aktor Revaldo Fifaldi saat ditangkap polda Metro Jaya pada Januari 2023 lalu. kini, ia kembali tertangkap untuk keempat kali dalam kasus yang sama. (Antara Foto/Galih Pradipta/rwa)
JawaPos.com - Aktor Revaldo Fifaldi kembali berurusan dengan hukum untuk keempat kali, usai ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Ia tertangkap pada Senin (24/8) malam, setelah polisi menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan membenarkan kabar penangkapan publik figur berinisial RF tersebut.
"Informasi dari masyarakat bahwa saudara RF menggunakan narkoba kemudian dilakukan penyelidikan," ujar Wisnu, Selasa (25/8).
Dalam penggerebekan tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di lokasi dan mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan Revaldo.
Berdasarkan hasil penggeledahan dan interogasi awal, polisi menemukan indikasi kuat penggunaan barang haram tersebut oleh sang aktor.
"Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap RF. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti tiga plastik klip bekas sabu. Diamankan tadi malam," ungkap Wisnu.
"Benar saudara RF berdasarkan informasi interogasi awal benar menggunakan narkotika jenis sabu," tambahnya.
Saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut dan menyiapkan serangkaian prosedur hukum selanjutnya bagi Revaldo.
"Dilakukan proses pendalaman lebih lanjut. Dia diamankan sendiri. Rencana selanjutnya melakukan tes urine, melengkapi berkas perkara," jelas Wisnu.
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Jawa Pos
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